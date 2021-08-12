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Ждут дождя...

  • Андрей Никулин
  • 12.08.2021, 19:01
  • 1,262
Ждут дождя...
Андрей Никулин

А если вдруг не будет дождей, то можно дождаться осени, когда все равно начнет лить.

Почему отправляют технику в далекие страны и не спешат тушить пожары у себя?

Все просто - ждут дождя. Который бесплатно, без особых затрат совершит всю работу.

А еще огонь может дойти до реки или озера и так же прекратиться самостоятельно.

А если вдруг не будет дождей, то можно под успокаивающие мантры дождаться осени, когда все равно начнет лить.

А потом зима со снегом. И нет ваших пожаров.

Опыт показал, что через пару-тройку недель после начала дождей, которые сбивают огонь и смог подведомственное население само забывает про недавнее и про свои претензии, благо нужно жить и выживать.

И так до следующей весны и новых пожаров, еще год протянули. А в следующем можно снова запускать успокоительную шарманку для населения и ждать дождя. И осени.

Цинично? Да, но ведь который год работает.

А ждать лучшего и не стоит, вы не голландцы, вы дорогие россияне и сами должны понимать, где и под чьим управлением живете.

Андрей Никулин, Facebook

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