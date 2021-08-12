Ученые: Математические способности связаны с «чувством числа» 12.08.2021, 19:16

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Полученные знания позволят помочь школьникам осваивать математику.

Ученые из Белгородского государственного национального исследовательского университета, исследуя мозговую активность, изучают факторы, которые влияют на математические способности человека. Полученные знания позволят помочь школьникам осваивать математику.

Сотрудники Центра когнитивных нейронаук и нейротехнологий НИУ «БелГУ» и Психологического института РАО основываются на исследовании чувства, которое присуще некоторым животным и человеку. Как пишет РИА Новости, это несимволическое чувство числа характеризует способность оценить количество объектов окружающего мира, не подсчитывая их. Оно помогает человеку, например, выбрать более короткую очередь в магазине или взять более внушительную горсть конфет.

Люди к тому же обладают и символическим чувством числа. Оно связано с использованием математических символов. Способность пользоваться цифрами активно развивается у детей, когда они начинают учить математику. В процессе взросления все чаще используются именно символы для оценки количества. Но, как считают ученые, успешность в математике определяет все же несимволическое чувство числа.

Руководитель гранта РФФИ по теме «Когнитивные и психофизиологические механизмы чувства числа» Марина Лобаскова отмечает, что исследователям интересны механизмы работы несимволического чувства числа. Они стремятся найти те участки мозга, которые отвечают за систему приблизительной оценки количества. Планируется оценить участие каждого участка в осуществлении этой способности в разных условиях.

В настоящее время исследователи собирают нейрофизиологические данные с помощью 64-х канальной ЭЭГ-системы. Эксперименты проводятся в Научно-проектном центре когнитивных нейронаук и нейротехнологий НИУ «БелГУ». Основными участниками исследования стали подростки в возрасте от 11 до 16 лет. Полученные данные о работе их мозга проанализируют и систематизируют в ближайшие месяцы.

Исследователи считают, что изучение чувства числа с применением современных методов позволит получить знания, которые облегчат обучение математике, особенно детям с дискалькулией – нарушением освоения арифметики.

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