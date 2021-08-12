В Израиле будут тестировать на COVID детей с трех лет 12.08.2021, 19:42

Власти Израиля утвердили новые карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение COVID-штамма Дельта.

Об этом сообщает Newsru.co.il в четверг, 12 августа.

Ограничения "зеленого стандарта" будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и крупные торговые центры. Их разрешат посещать здоровым и вакцинированным людям. От его соблюдения освобождены только дети до 3 лет. При этом дети с трех до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный тест, который можно сделать бесплатно, а дети старше 12 лет, не имеющие уважительных причин не делать прививки, должны будут платить за экспресс-тест. Правило вступит в силу с 18 августа.

Также будет возвращен "фиолетовый стандарт" в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек на семь квадратных метров. Это правило не распространяется на магазины площадью менее 100 квадратных метров. Среди основных принципов "фиолетового стандарта" - измерение температуры на входе в здание предприятия, ограничение количества лиц в помещениях, работа постоянными сменами и прочее. Он начнет действовать 16 августа.

Что касается массовых мероприятий, в помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до тысячи человек, а на улице - до 5 тысяч человек. В залах, где у каждого зрителя есть забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом". В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении и до 100 человек - на улице. Ограничение вступит в силу 18 августа.

Отметим, что в Израиле коронавирус обнаружили у 918 237 человек, 6587 из них скончались.

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