Литва оказалась для режима Лукашенко крепким орешком 7 12.08.2021, 19:54

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Режим сильно проиграл.

С Литвой у белорусского руководства давняя заруба. Режим Александра Лукашенко пытался и пытается разными способами поставить «вредных» соседей на место (в своем понимании). Но все очевиднее, что эти усилия — насмарку. Только себе дороже.

Провоцирование кризиса с мигрантами чем дальше, тем больше оборачивается против самого Минска. А теперь будет болеть голова еще и о том, как поставлять за рубеж калий.

С декабря белорусские калийные удобрения больше не будут экспортироваться через порт Клайпеды. Как пояснил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, это будет сделано, чтобы не попасть под свежие санкции США. Дело в том, что в черном списке Вашингтона оказался и «Беларуськалий».

Через Мурманск будет не так-то просто

Ранее литовцы угрожали по своей инициативе прекратить перевалку калия через Клайпеду. Так они хотели отплатить за кризис с нелегальными мигрантами на своей границе, созданный, по убеждению литовской стороны, умышленно белорусскими властями.

Но кто знает, реализовал бы Вильнюс свои угрозы или нет. Или насколько быстро реализовал бы. Все-таки это большие потери как для Литовских железных дорог, так и для портовиков. Теперь вопрос решился сам собой — ходом Вашингтона.

Лукашенко во время «Большого разговора» 9 августа бравировал тем, что в случае необходимости калийные удобрения можно элементарно поставлять через Мурманск. Тогда это выглядело как психологический нажим на литовцев.

Теперь они больше не будут терзаться. А вот белорусским деятелям придется сильно чесать затылок.

Потому что на самом деле, как пояснила в в комментарии для Naviny.by минский эксперт Татьяна Манёнок, «переориентация транзита белорусских калийных удобрений на Северный морской путь через Мурманск может быть отягощена серьезными проблемами».

А именно: «Проход на этом пути замерзает примерно на три месяца, для проводки судов требуются ледоколы. Все это скажется на цене и конкурентоспособности белорусской продукции, эффективности экспорта».

Собеседница Naviny.by предположила, что Белорусская калийная компания в условиях санкционного давления будет пытаться выполнить контракты и сохранить свою долю на мировом рынке.

«При этом зависимость калийного экспорта от российского транзита актуализирует для официального Минска вопрос строительства или же вхождения в акционерный капитал профильного терминала в одном из российских портов, прежде всего в Усть-Луге, где сейчас не хватает мощностей терминалов для обработки сыпучих грузов», — считает эксперт.

В то же время в целях минимизации санкций «не исключены определенные варианты сотрудничества с российским “Уралкалием”», — предположила Манёнок.

Минск попадает в российский транзитный капкан

Таким образом, экспортировать калий, скорее всего, станет дороже. Это раз. Вдобавок усилится транзитная зависимость Беларуси от России.

Она и так стала сильнее после того, как в начале года Минск переориентировал с Клайпеды на российские порты перевалку нефтепродуктов (это тоже делалось в рамках наказания литовцев). При этом Российские железные дороги (РЖД) дали белорусам скидку в 50%, чтобы компенсировать удлинение плеча доставки.

Но этот аттракцион щедрости вскоре может закончиться, прогнозирует российская пресса: пользуясь тем, что белорусской стороне некуда деваться и ссылаясь, в частности, на превышение объемов поставки, РЖД могут поднять тарифы уже в 2022 году.

К слову, автор этих строк предполагал такое развитие событий еще в январе: «И где гарантия, что через какое-то время, когда Беларусь в плане экспорта нефтепродуктов сожжет мосты со странами Балтии, Москва не скажет: знаете, а мы вот подумали, что чересчур жирно вам такие скидки давать. Держите новый тариф, посерьезнее. И куда тогда деваться незадачливому белорусскому партнеру? Капкан».

С калием, соответственно, может получиться такой же капкан.

Впрочем, даже если не рассматривать риск повышения тарифов, складывать все яйца в одну корзину в принципе недальновидно. Особенно если корзина российская. Недаром в свое время белорусское руководство объявило стратегию диверсификации экспорта.

Но это было в другой жизни, до нынешнего катастрофического обвала отношений с Западом. Сейчас у Минск нет выбора, кроме как глубже залезать в московскую ловушку.

Испугать нелегалами тоже не удалось

Но вернемся к отношениям Минска с Вильнюсом. Здесь старые счеты. Началось со споров вокруг Белорусской АЭС, которую Лукашенко велел строить у самой границы Литвы, в полусотне километров от ее столицы.

АЭС победоносно возвели, но вот продавать электричество в страны ЕС не получится: литовцы подсуетились эту перспективу заблокировать.

Потом, после выборов-2020, Минск обиделся на западные санкции, в вопросе которых Вильнюс оказался запевалой. И в частности, как убеждены в Литве, белорусские власти в качестве мести спровоцировали наплыв туда нелегальных мигрантов.

В этом плане Минск, конечно, создал литовцам проблему, которая до конца не разрешена, заявил в комментарии для Naviny.by белорусский политолог Валерий Карбалевич. Однако, по его мнению, «пик этого кризиса уже прошел».

Во-первых, отметил эксперт, достаточно эффективным оказалось решение литовской стороны не принимать мигрантов, а возвращать их в Беларусь.

Во-вторых, по его словам, дала результат попытка решить проблему через обращение Вильнюса и Брюсселя к правительству Ирака. Как известно, авиарейсы из Багдада в Минск были прекращены и, напротив, прилетевшие пустыми самолеты забрали отсюда сотни иракцев, оказавшихся между молотом и наковальней.

Правда, это еще «не конец фильма», добавил собеседник Naviny.by. Он не исключает, в частности, наплыва афганских беженцев, чему способствует продвижение «Талибана».

Получилось себе дороже

Но в любом случае очевидно, что напугать Литву, как и весь Евросоюз, потоками нелегалов (а также потенциально — наркотиков, радиоактивных материалов) белорусским властям не удалось. Другие страны ЕС, Брюссель помогают Вильнюсу охранять и укреплять границу с Беларусью, разбираться с беженцами.

Переориентация белорусского экспорта нефтепродуктов и калия на российские порты, конечно, зацепила и экономические интересы Литвы, но в итоге становится все большей проблемой для самого Минска. И не только экономической. Москва получает возможность использовать усиление транзитной зависимости для политического давления на Беларусь.

Наконец, своими угрозами и деструктивными действиями (особенно в вопросе мигрантов) белорусский режим усугубляет свою репутацию источника нестабильности в регионе. Что побуждает Евросоюз и США к мобилизации в вопросе воздействия на Минск, в том числе через усиление санкций.

Еще в августе прошлого года, вскоре после выборов, возмутивших демократических соседей, Лукашенко в сердцах высказался о литовцах так: «Зажрались. Поэтому поставим на место».

Да, насолить в какой-то степени получилось. Но в целом небольшая Литва оказалась крепким орешком и «становиться на место» не захотела. А вот белорусский режим от усиления конфронтации с Вильнюсом, за которым стоят Брюссель и Вашингтон, сильно проиграл.

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