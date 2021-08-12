В Англии неудачливый грабитель ушел из банка с пустыми руками из-за плохого почерка 12.08.2021, 20:18

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В течение двух недель пенсионер зашел в три банка.

Пенсионер в английском городе Истборн, графство Восточный Сассекс, попытался ограбить банк и остался ни с чем из-за плохого почерка. Об этом сообщает издание Eastbourne Herald.

В течение двух недель 67-летний Айэн Слэттери (Ian Slattery) зашел в три банка в городах Истборн и Гастингс и передал сотрудникам написанные от руки записки, в которых требовал, чтобы те отдали ему деньги.

Первую попытку ограбления мужчина совершил в Британском строительном обществе в Истборне, но из-за неразборчивого почерка сотрудник не смог понять, чего хочет мужчина, и неудачливый грабитель ушел с пустыми руками.

Позже сотрудники банка смогли прочесть записку. В ней говорилось: «У меня с собой кое-что, от чего не поможет ваш защитный экран. Просто передайте мне купюры по 10 и 20 фунтов стерлингов. Подумайте о других клиентах». Они обратились в правоохранительные органы, и полиция изъяла записку и данные с установленных в зале камер наблюдения.

Спустя восемь дней англичанин зашел в другое отделение этого же банка в Гастингсе. Он передал кассиру записку с угрозой, и женщина, опасаясь за свою безопасность, вручила грабителю 2,4 тысячи фунтов (244,3 тысячи рублей) наличными.

Еще через несколько дней полиция получила звонок из отделения коммерческого банка NatWest в Гастингсе. Сотрудники банка сообщили, что мужчина зашел в отделение и передал им записку с требованием отдать ему деньги. Кассир отказался передать грабителю наличность, и тот покинул банк ни с чем.

После этого сообщения полицейские пришли по последнему известному адресу, где проживал Слэттери, и увидели его неподалеку. Они арестовали британца по подозрению в ограблении и двух покушениях на ограбление.

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