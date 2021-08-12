Что сейчас происходит на «Беларуськалии»? 8 12.08.2021, 20:25

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Предприятие прекратило нанимать сотрудников.

«Беларуськалий» прекратил нанимать сотрудников. Людям, которые уже начали проходить медкомиссию и сдавать технический минимум, отказали в приёме на работу, пишет телеграм-канал БОР.

У «Беларуськалия» также нет денег на подшефный колхоз. «Беларуськалий-Агро» отменяет закупки и пока остаётся без семян рапса.

С декабря продукция белорусского производителя калийных удобрений « Беларуськалий» больше не будет перевозиться через Литву, сообщил министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис.

Комментарии для самых непонятливых к санкциям от Джо Байдена, для шахтеров и остальных работников Белкалия. На Беларуськалии, как поставщике калийных удобрений, в ближайшем будущем могут поставить громадный крест!

Стачком Беларуськалия пишет:

– Завод просто исключат из цепочки поставок удобрений на калийный мировой рынок. Его, хоть и не сразу, но с большим удовольствием заместят на мировом рынке конкуренты — ресурсы на это есть. А работники Беларуськалия, испугавшиеся кратковременной забастовки, лишатся своего предприятия и каких-либо перспектив уже навсегда. Жаль, что понимание и недальновидность, желание жить здесь и сейчас, не думая о детях, у солигорцев, превысило и чувство справедливости, и чувство солидарности, и главное — отключило напрочь критическое мышление.

Шахтеры, как двигатель протеста, могли остановить все, что сейчас происходит, уже в августе, но решили поверить Ваньке — родственнику нелигитимного. Настает расплата. Без зарплат будет тяжело. На угольных шахтах Польши работать придется, не в пример тяжелее за меньшие деньги — угольная отрасль не так рентабельна. Да и не всем повезет туда устроиться

Одним словом — чего хотели, прячась в кусты, того и добились. Осталось понять, что никто над вашим тяжким финансовым положением плакать не будет. Все то же самое произошло в Украине — шахтеры в свое время тоже отсиделись. Теперь они расплачиваются за свою "твердую" позицию своим достатком и "достойной" жизнью своих семей.

Что ждет Солигорск? Надеемся, что умный поймет, что ждет предприятие, перебивающееся случайными контрактами по минимальным закупочным ценам. И за все это мы можем поблагодарить вашего любимого диктатора и его родственника Ваньку Головатого.

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