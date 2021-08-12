Российского чиновника, назвавшего жителей Красноярска «ноющей кучей дерьма», решили не наказывать 4 12.08.2021, 20:40

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Это «его личное дело», заявили в администрации Красноярского края.

Администрация Красноярского края считает «личным делом» советника руководителя администрации губернатора Андрея Агафонова его заявления о том, что жители региона являются «ноющей кучей дерьма».

Как сообщает РБК, с резкими заявлениями в адрес сибиряков Агафонов выступил на своей странице в Facebook, позднее удалив пост.

По словам чиновника, ему стало «стыдно», что он тоже из Красноярска после прочтения комментариев к заявлению фигуриста Алексея Ягудина. Спортсмен написал в Instagram, что не почувствовал запаха гари в городе, накрытом смогом от лесных пожаров.

«Я почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? <...> Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», - написал Агафонов.

В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса напомнили РБК, что Агафонов написал все это на своей личной странице.

«Поэтому эмоции - его личное дело», - добавили в пресс-службе.

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