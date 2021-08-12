Настоящий удар 1 12.08.2021, 20:49

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Подсанкционный режим Лукашенко высмеяли меткой карикатурой.

На днях в мировом медиапространстве появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и Швейцария ввели дополнительный пакет санкций против режима Лукашенко.

Об этом написали во многих авторитетных изданиях мира. В том числе и в шуточной форме в виде карикатуры. Одну из таких опубликовал Telegram-канал издания Deutsche Welle.

Автором этого произведения является знаменитый российский художник-карикатурист Сергей Елкин.

На его картине Лукашенко представлен в комичном образе с автоматом Калашникова в руках. При этом он выглядывает из крошечного, своего рода, окошечка в стене. На каждом кирпиче этой стены, который окружает белорусского диктатора, написано слово "санкции".

"Так выглядит настоящая международная изоляция, считает Сергей Елкин", — подписала карикатуру Елкина редакция Deutsche Welle.

И в самом деле, дополнительные санкции против режима Лукашенко, фактически, сделали их более жесткими, чем пакет санкций Запада в отношении Российской Федерации.

Уже в ближайшем будущем ожидается, что Беларусь потеряет из-за этого 7-8 процентов от всего ВВП и экспорта. Это очень болезненно ударит по экономике РБ и режиму Лукашенко в частности.

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