Ученые: Переболевшие COVID-19 становятся менее чувствительны к холоду и боли 12.08.2021, 21:47

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Неожиданное последствие выявили ученые Аппалачского государственного университета.

Неожиданное последствие коронавирусной инфекции выявили ученые Аппалачского государственного университета (США, Северная Каролина). Исследователи изучили влияние перенесенного ковида на симпатическую нервную систему. О подробностях и результатах эксперимента рассказывает «Медицина и Наука».

В эксперименте приняли участие 16 добровольцев, перенесших в легкой форме ковид и 14 человек, не болевших COVID-19. Все эти люди были в возрасте 21-22 лет.

Испытуемых тестировали, чтобы определить уровень болевого порога. Им вживляли электроды в область малоберцового нерва и подкожно и на несколько минут опускали пальцы их рук в ледяную воду. Такой способ называется «игольчатая электромиография», он используется для измерения электрической активности мышц и скорости прохождения нервных импульсов.

Оказалось, что те, кто перенес ковид, демонстрируют значительное снижение реакции на холод. Восприимчивость перенесших коронавирусную инфекцию к боли также оказалась намного слабее по сравнению с добровольцами из контрольной группы, которая показала, как отмечают исследователи, «бурную реакцию».

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