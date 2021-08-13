Талибы захватили Кандагар и Герат — второй и третий по величине города Афганистана 1 13.08.2021, 7:33

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фото: AP

После недельного наступления боевики контролируют центры уже 12 провинций.

В Афганистане боевики исламистского радикального движения "Талибан" захватили третий по величине город в стране - Герат с населением в 600 тысяч человек. Афганские силовики в четверг, 12 августа, подтвердили, что этот город близ границы с Ираном перешел под контроль экстремистов. "Мы были вынуждены покинуть город, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения", - сообщили представители армии, подтвердив тем самым победные реляции исламистов, сообщает dw.com.

Ранее поступили сообщения об ожесточенных боях в Герате, в результате которых талибы захватили штаб-квартиру полиции. В руки исламистов попало огромное количество брошенных солдатами вооружений, включая боевые транспортные средства.

Чуть позже Афганские власти подтвердили, что исламисты захватили также город Калайи-Нау, административный центр провинции Бадгис на северо-западе страны.

Представители талибов сообщили также и о захвате Кандагара. Афганские власти подтвердили, что боевики террористического движения "Талибан" захватили Кандагар на юге Афганистана - второй по численности населения город страны (свыше 491 тысячи человек). Об этом в ночь на пятницу, 13 августа, сообщает агентство AP. Исламисты еще несколькими часами ранее заявили о взятии административного центра одноименной провинции.

Таким образом, после недельного наступления талибы контролируют центры уже 12 провинций.

По словам официальных лиц, Кандагар перешел в руки боевиков вечером 12 августа. При этом, по данным источников AP, ряду находившихся в городе правительственных чиновников и их окружению удалось добраться до Международного аэропорта Кандагара и покинуть город по воздуху.