Ученые обнаружили древний кинжал, связанный с загадочной индийской цивилизацией 13.08.2021, 7:58

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Артефакту около 2500 лет.

Археологи, работающие в деревне Контагай на юге Индии, нашли в погребальной урне ржавый железный кинжал вместе с останками скелетов.

Находка является частью крупных раскопок в штате Тамил Наду, целью которых является изучение загадочной древней цивилизации Килади, пишет nv.ua.

Хотя 16-дюймовое (около 40 см) стальное лезвие кинжала заржавело и сломалось пополам, часть его деревянной рукояти осталась нетронутой. Р. Шиванандам, директор Департамента археологии штата Тамил Наду, говорит, что этот тип оружия использовался воинами в период Сангама, который охватил время примерно с третьего века до нашей эры до третьего века нашей эры.

Необычная сохранность древесины может позволить исследователям точно датировать найденные на этом месте артефакты. Шиванандам говорит, что лаборатория в США попытается датировать рукоять кинжала.

Кроме того, археологи раскопали остатки различных строений с глиняными полами и кирпичными стенами. Внутри них были найдены ямы, которые, вероятно, являются следами от столбов. Последние служили подпорками и поддерживали крышу.

Ученые предполагают, что современная деревня Контагай порядка 2500 лет назад могла быть одним из городов цивилизации Килади. Следы этого народу ранее были обнаружены в расположенных неподалеку деревнях Агарам, Манулур и Килади — месте, которое и дало название этой загадочной цивилизации.

Артефакты, обнаруженные на этом месте, показывают, что представители цивилизации играли в настольные игры и писали буквы на керамике, используя шрифт тамил-брахми.

Находки также дают новые материальные свидетельства о периоде Сангама, который известен в основном своей тамильской литературой. Основываясь на археологических данных, некоторые исследователи теперь говорят, что период Сангама начался раньше, чем считалось ранее, то есть около 600 года до нашей эры.

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