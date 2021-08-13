Эйсмонт опозорила Лукашенко 33 13.08.2021, 9:41

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Диктатору нелегко даются обычные вещи.

Лукашенко потребовал от своего помощника Александра Косинца не ругаться матом, когда тот рассказывал ему о разработке белорусской вакцины от коронавируса. Так диктатор отреагировал на термины, которые употреблял Косинец. Видео, демонстрирующее, как нелегко дается Лукашенко терминология, опубликовал пропагандистский телеграм-канал «Пул первого».

«Здесь полностью налажена система производства. От начала до завершения должна она производиться и перевозить ее никуда не надо, на восьмом этаже. И параллельно, когда будет построено здание, будет производиться по классическому пути инактивированная вакцина, только в больших объемах», — рассказал Александр Косинец во время посещения «БелВитунифарма», где планируется наладить производство вакцин.

«Инактивированная — это не та, что в России?» — уточнил Лукашенко.

«Тот не получился вариант. Республиканский центр эпидемиологии и микробиологии получил культуру клеток, получив аденовирус первого введения, второго… Не смогли», — попытался объяснить Косинец.

«Ну ладно, не ругайся матом, там разберемся», — прервал его Лукашенко.

«Ну не буду ругаться, хорошо», — ответил Косинец.

Далее в видео следует монтажная склейка, и уже видно, что Лукашенко идет рядом с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем и обращается к нему.

«Я ж подготовился. Ты думаешь, я не готовлюсь. Ты ж слышал, как Косинец матом ругается. Одни матерные слова. Это ж мне только термины надо было выучить. Ни на истфаке, ни на экфаке я этого не учил, хотя уже научили вы меня за это время«, — сетует Лукашенко.

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