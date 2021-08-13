В российском Воронеже взорвался рейсовый автобус 13.08.2021, 8:16

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Пострадали не менее 18 человек.

В российском Воронеже произошел взрыв в рейсовом автобусе. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадали 18 человек, все они госпитализированы. Одной из пострадавших взрывной волной оторвало ноги, она скончалась, сообщает currenttime.tv.

Всего в автобусе было как минимум 30 пассажиров. На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты. В данный момент обломки автобуса исследуют на предмет оставшихся на них взрывчатых веществ.

По первоначальным сообщениям, причиной взрыва стало газовое оборудование. Якобы в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше, из него произошла утечка.

При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а автобус взорвался на остановке, когда в него садились люди. Газового оборудования у маршрутки не было, добавил позже другой источник "Интерфакса".

Издание Baza также утверждает, что автобус был оснащен дизельным двигателем и газового оборудования в нем не было.

На кадрах взрыва, опубликованных изданием, не видно никаких баллонов, которые были бы установлены на крыше транспортного средства.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела и о том, что в Воронеж направлены специалисты из Москвы.Произошедшее квалифицируется как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК).

Телеграм-канал 112 опубликовал, как утверждается, данные проверок МВД и Ространснадзора. Согласно им, перевозчик АТП-1 ранее якобы привлекался за незаконную установку газобаллонного оборудования без горловины топливного бака.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что с 13 августа водители общественного транспорта будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы.

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