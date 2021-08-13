«Слушайте, это же больной, еле двигающийся старик, напоминающий Адольфа в мае 45-го»23
- 13.08.2021, 8:25
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Его мечты рухнули и конец уже виден.
Известный белорусский блогер Евгений Липкович прокомментировал появившиеся в Сети последние сообщения о критическом состоянии здоровья диктатора Лукашенко. Тема вновь стала популярной после слива в Интернет видео, снятого после «большого разговора», на котором узурпатор еле волочит ноги.
«Слушайте, это же больной, еле двигающийся старик, реальный образ которого совсем не вяжется с тем, что он говорит, как угрожает и обещает защитить Отечество.
«Ни один волос на голове не шелохнулся!», ага, как же.
Он скорее напоминает Адольфа Алозьевича в мае 45, как его показывали в советских, да и не только, кинофильмах: истерик, который терпит поражение на всех фронтах. Его мечты рухнули, сторонники еще сопротивляются, но конец уже виден.
Как там было в «Семнадцати мгновениях весны»: «Этот неврастеник? Он нас всех тащит в могилу».
Его даже по человечески жалко», — написал Евгений Липкович.