«Слушайте, это же больной, еле двигающийся старик, напоминающий Адольфа в мае 45-го» 23 13.08.2021, 8:25

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Его мечты рухнули и конец уже виден.

Известный белорусский блогер Евгений Липкович прокомментировал появившиеся в Сети последние сообщения о критическом состоянии здоровья диктатора Лукашенко. Тема вновь стала популярной после слива в Интернет видео, снятого после «большого разговора», на котором узурпатор еле волочит ноги.

«Слушайте, это же больной, еле двигающийся старик, реальный образ которого совсем не вяжется с тем, что он говорит, как угрожает и обещает защитить Отечество.

«Ни один волос на голове не шелохнулся!», ага, как же.

Он скорее напоминает Адольфа Алозьевича в мае 45, как его показывали в советских, да и не только, кинофильмах: истерик, который терпит поражение на всех фронтах. Его мечты рухнули, сторонники еще сопротивляются, но конец уже виден.

Как там было в «Семнадцати мгновениях весны»: «Этот неврастеник? Он нас всех тащит в могилу».

Его даже по человечески жалко», — написал Евгений Липкович.

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