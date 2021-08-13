Премьер Словакии: Мы готовы к новым санкциям против белорусских властей 1 13.08.2021, 8:32

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Руководство страны отреагировало на задержание экс-посла Беларуси Игоря Лещени.

Словакия готова поддержать введение Евросоюзом новых санкций против властей Беларуси. Об этом заявил в четверг вечером премьер-министр республики Эдуард Хегер, реагируя на задержание в Минске экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени, сообщает ТАСС.

— Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление [на белорусские власти], чтобы граждане Беларуси получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране. Мы готовы к дальнейшим санкциям [против белорусских властей], — отметил премьер, чьи слова приводит отдел печати и информации аппарата правительства республики. — Задержание бывшего белорусского посла в Словакии Игоря Лещени, произошедшее почти через год после его ухода с данного поста, является дальнейшим доказательством немилосердности [политического режима] по отношению к своим гражданам.

Хегер призвал Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных. Белорусский политический режим он назвал незаконным, а результаты прошлогодних президентских выборов сфальсифицированными.

Игоря Лещеню, напомним, задержали в среду, 11 августа, у него дома прошел обыск. Сейчас экс-посол находится на Окрестина. Как сообщила в четверг официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, экс-посол задержан в рамках расследования уголовного дела.

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