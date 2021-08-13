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США направляют три тысячи солдат в аэропорт Кабула

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  • 13.08.2021, 8:57
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США направляют три тысячи солдат в аэропорт Кабула
фото: EPA

Военные нужны для поддержания организованного вывода сотрудников дипмиссии.

США в ближайшие недели сократят до минимума численность сотрудников своего посольства в Кабуле в свете наступления террористического движения "Талибан" в Афганистане. Кроме того, как сообщили в Госдепартаменте США и в Пентагоне, порядка 3 тысяч солдат будут дополнительно переброшены для охраны Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, чтобы поддержать организованный вывод сотрудников дипмиссии, передает dw.com.

В то же время, как уточнил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, посольство закрываться не будет. "Мы намерены продолжить нашу дипломатическую работу", - подчеркнул он. По его словам, речь не идет об "эвакуации" и о "полном выводе" персонала. При этом Прайс не уточнил, сколько человек покинут дипмиссию. Он добавил, что будет поддерживаться "основное дипломатическое присутствие" на местах.

Вашингтон говорит о"разумных мерах предосторожности

Глава пресс-службы Госдепа отметил, что хотя талибы дали ясно понять, что не собираются нападать на диппредставительства, Вашингтон не намерен верить террористам на слово. В этой связи принимаются "разумные меры предосторожности".

США должны вывести войска из Афганистана к 31 августа. Предполагается, что лишь несколько сотен американских солдат останутся для поддержания безопасности посольства. Аэропорт в Кабуле до сих пор охранялся в основном турецкими военными в рамках миссии НАТО в Афганистане, однако там также размещены и солдаты США.

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