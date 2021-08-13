США направляют три тысячи солдат в аэропорт Кабула 1 13.08.2021, 8:57

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фото: EPA

Военные нужны для поддержания организованного вывода сотрудников дипмиссии.

США в ближайшие недели сократят до минимума численность сотрудников своего посольства в Кабуле в свете наступления террористического движения "Талибан" в Афганистане. Кроме того, как сообщили в Госдепартаменте США и в Пентагоне, порядка 3 тысяч солдат будут дополнительно переброшены для охраны Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, чтобы поддержать организованный вывод сотрудников дипмиссии, передает dw.com.

В то же время, как уточнил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, посольство закрываться не будет. "Мы намерены продолжить нашу дипломатическую работу", - подчеркнул он. По его словам, речь не идет об "эвакуации" и о "полном выводе" персонала. При этом Прайс не уточнил, сколько человек покинут дипмиссию. Он добавил, что будет поддерживаться "основное дипломатическое присутствие" на местах.

.@StateDeptSpox: We expect to drawdown to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks. The U.S. will continue the processing and operations of the Special Immigrant Visa program and will continue to engage in diplomacy with the Afghan government and people. pic.twitter.com/rzrazyz2mM — Department of State (@StateDept) August 12, 2021

Вашингтон говорит о"разумных мерах предосторожности

Глава пресс-службы Госдепа отметил, что хотя талибы дали ясно понять, что не собираются нападать на диппредставительства, Вашингтон не намерен верить террористам на слово. В этой связи принимаются "разумные меры предосторожности".

США должны вывести войска из Афганистана к 31 августа. Предполагается, что лишь несколько сотен американских солдат останутся для поддержания безопасности посольства. Аэропорт в Кабуле до сих пор охранялся в основном турецкими военными в рамках миссии НАТО в Афганистане, однако там также размещены и солдаты США.

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