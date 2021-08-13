Медики рассказали о влиянии растворимого кофе на организм человека 4 13.08.2021, 9:16

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Полезен ли этот напиток для здоровья?

Польза кофе для здоровья доказана многими исследованиями. Этот популярный утренний напиток может улучшить настроение и концентрацию внимания, снизить риск развития заболеваний сердца и других органов, пишет u-news.com.ua.

Однако многих интересует вопрос: обладает ли такими же преимуществами растворимый кофе?

Растворимый кофе изготавливают из обжаренных кофейных зерен, после чего их измельчают и обрабатывают горячей водой. Затем получившийся концентрированный напиток высушивают различными способами.

Таким образом, растворимый кофе мало отличается от обычного, считают специалисты. Главное различие заключается в количестве кофеина – в растворимом кофе его меньше. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 г растворимого кофе содержится 26 мг кофеина, тогда как в таком же количестве эспрессо, приготовленном в ресторане, содержится 212 мг кофеина.

Пользу растворимого кофе подтвердили и некоторые ученые. Так, специалисты из Национального института рака США и Северо-Западного университета оценили влияние кофе на здоровье почти полмиллиона человек. Они пришли к выводу, что пользу приносил не только обычный кофе, но и кофе без кофеина, молотый кофе, а также растворимый кофе, однако в меньшей степени, пишет Национальный центр исследований в области здравоохранения.

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