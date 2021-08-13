Победа в твоих руках Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

13.08.2021, 9:58

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фото: nn.by

Пришло время решительных действий.

Все это не пройдет само собой.

Каждый, кто сохранил крупицу рассудка, должен сейчас занять однозначную позицию: лукашизма не должно существовать.

И точка.

Все.

Невозможно в принципе надеяться на какие-то улучшения и ждать.

Прямо сейчас, с этого самого момента, все зависит только от действий каждого из нас. Действий.

Не мыслей, не молитв, не всепроникающей надежды и любви к миру. Только решительных действий.

Пусть не грандиозных на первый взгляд, но каждый из нас должен каждый день предпринимать конкретные осознанные действия.

Хватит думать и надеяться.

Эта тв*рь ни на йоту не изменила своей позиции. Ни на грамм. Это существо неисправимо. И не о чем с ним говорить. Нельзя играть с ним в его игры. Нельзя даже пытаться понять его.

Оно — не жилец. Безумие и смерть витает над ним и над каждым, кто подле него.

Каждый день предпринимай конкретные действия против него.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих»(БОР)

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