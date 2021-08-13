Победа в твоих руках
- Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
- 13.08.2021, 9:58
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Пришло время решительных действий.
Все это не пройдет само собой.
Каждый, кто сохранил крупицу рассудка, должен сейчас занять однозначную позицию: лукашизма не должно существовать.
И точка.
Все.
Невозможно в принципе надеяться на какие-то улучшения и ждать.
Прямо сейчас, с этого самого момента, все зависит только от действий каждого из нас. Действий.
Не мыслей, не молитв, не всепроникающей надежды и любви к миру. Только решительных действий.
Пусть не грандиозных на первый взгляд, но каждый из нас должен каждый день предпринимать конкретные осознанные действия.
Хватит думать и надеяться.
Эта тв*рь ни на йоту не изменила своей позиции. Ни на грамм. Это существо неисправимо. И не о чем с ним говорить. Нельзя играть с ним в его игры. Нельзя даже пытаться понять его.
Оно — не жилец. Безумие и смерть витает над ним и над каждым, кто подле него.
Каждый день предпринимай конкретные действия против него.
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих»(БОР)