Кто в стране хозяин? 3 Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

13.08.2021, 10:48

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Запасаемся продуктами, покупаем лекарства, откладываем наличные.

Таковы политические игры. Они завязаны целиком на деньгах и дипломатии. Была бы воля чиновников, санкциями давно уже перекрыли бы весь кислород и пересиденту, и его шайке упырей.

Они прекрасно понимают, что осталось недолго, что скоро они не смогут ни заработать, ни потратить на территории нашей страны ни единой копейки. Оттого и нервничают, оттого и ошибаются на каждом шагу.

Но если бы не было нас, не было бы ни санкций, ни этих ошибок. Только посмотрите, как судорожно они мечутся между поисками информаторов и переобуванием своих компаий буквально в воздухе. Меняют юрлица, меняют перевозчиков, выдумывают новые методы контрабанды. Нам осталось лишь сказать решительное слово.

Белкалия больше не будет. Шахты приостанавливают, людей не набирают, сокращают действующих сотрудников. Нам всего-то нужно забить последний гвоздь: остаться дома. До того, как застабилы продадут последнюю ветку нашего леса, пока лу не переписал на своего возлюбленного последний винтик наших с вами заводов.

Пора сказать свое решительное слово. С Белкалием мы победили, дожали. А значит, справимся и с остальными.

Запасаемся продуктами.

Покупаем лекарства.

Откладываем наличные.

Выводим последнее из банков, очень скоро остановятся и они.

Нам всем нужна пауза чтобы понять как развиваться дальше. А за время этой паузы в качестве приятного бонуса будет непростой, долгий процесс посадки всех виновных в слезах наших матерей, виновных в издевательствах над нашими детьми. Пора вспомнить кто мы есть.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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