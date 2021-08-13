Кто в стране хозяин?3
- Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
- 13.08.2021, 10:48
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Запасаемся продуктами, покупаем лекарства, откладываем наличные.
Таковы политические игры. Они завязаны целиком на деньгах и дипломатии. Была бы воля чиновников, санкциями давно уже перекрыли бы весь кислород и пересиденту, и его шайке упырей.
Они прекрасно понимают, что осталось недолго, что скоро они не смогут ни заработать, ни потратить на территории нашей страны ни единой копейки. Оттого и нервничают, оттого и ошибаются на каждом шагу.
Но если бы не было нас, не было бы ни санкций, ни этих ошибок. Только посмотрите, как судорожно они мечутся между поисками информаторов и переобуванием своих компаий буквально в воздухе. Меняют юрлица, меняют перевозчиков, выдумывают новые методы контрабанды. Нам осталось лишь сказать решительное слово.
Белкалия больше не будет. Шахты приостанавливают, людей не набирают, сокращают действующих сотрудников. Нам всего-то нужно забить последний гвоздь: остаться дома. До того, как застабилы продадут последнюю ветку нашего леса, пока лу не переписал на своего возлюбленного последний винтик наших с вами заводов.
Пора сказать свое решительное слово. С Белкалием мы победили, дожали. А значит, справимся и с остальными.
Запасаемся продуктами.
Покупаем лекарства.
Откладываем наличные.
Выводим последнее из банков, очень скоро остановятся и они.
Нам всем нужна пауза чтобы понять как развиваться дальше. А за время этой паузы в качестве приятного бонуса будет непростой, долгий процесс посадки всех виновных в слезах наших матерей, виновных в издевательствах над нашими детьми. Пора вспомнить кто мы есть.
Стачке быть!
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)