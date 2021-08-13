Ученые сняли на видео загадочную «рыбу-оборотня» 2 13.08.2021, 10:55

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Одно из самых неуловимых морских существ удалось увидеть всего в 18 раз за 34 года.

Ученые с помощью автономного аппарата смогли снять на видео одно из самых загадочных и неуловимых морских существ. Ярко-оранжевую самку рыбы-кита удалось «поймать» на глубине 2013 метров у берегов залива Монтерей, сообщает Live science.

Рыбу-кита удалось увидеть всего в 18 раз за 34 года наблюдений, которые проводят ученые из Научно-Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей.

«Рыбу-кита редко можно увидеть вживую на глубине, поэтому остается очень много загадок, касающихся этих рыб. С каждым глубоководным погружением мы разгадываем одни тайны и получаем новые», - заявили исследователи.

Несмотря на то, что ученые из Смитсоновского института открыли рыб еще в 1895 году, за это время узнать о них удалось не так уж и много. Поскольку рыба на протяжении жизни кардинально меняет свою форму три раза, долгое время считалось, что это разные виды.

Сначала они принимают форму ленточных хвостов: бесчешуйчатые, похожие на личинок с длинными тонкими хвостами и причудливыми ртами. Они живут и питаются у поверхности океана. Когда приходит время взрослеть, рыбы приобретают две абсолютно разных формы.

Если они являются самцами, чешуя распространяется по всему их телу, рты уменьшаются до крошечных размеров, челюсти становятся тоньше, а нос выворачивается наружу. Поскольку они больше никогда не будут есть, их кишечник, пищевод и желудок сморщиваются и исчезают. Грудная клетка увеличивается, ее заполняют половые органы и гигантская печень, которая служит источником энергии. Незадолго до превращения мальки-самцы наедаются крошечными рачками, что позволяет им прожить остаток своей жизни, выполняя роль доставщиков спермы.

Самки же увеличиваются, их размеры во много превосходят размеры самцов. Формой они напоминают небольшие копии усатых китов. Вдоль боков у них появляются линии определения давления воды, которые позволяют им ориентироваться в глубинах океана. У некоторых видов тела самок приобретают красный и ярко-оранжевый оттенок. Поскольку свет этого спектра не проникает в глубины, в которых они живут, такая окраска делает их практически невидимыми.

И самки, и самцы живут на глубине 1500-2000 метров под поверхностью океана. Вместе с тем, по некоторым данным, этих рыб замечали и на глубине более 3500 метров под поверхностью океана.

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