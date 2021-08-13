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«Тревожные для Синепала сигналы начали поступать из Китая»

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  • 13.08.2021, 11:00
  • 15,110
«Тревожные для Синепала сигналы начали поступать из Китая»

Пекин до двух не считает.

Агрофашист продолжает делать вид, что он очень важный и страшный. Однако на деле ресурса и возможностей хватает только на мелкие пакости. Европа уже поняла, что договорится проще с Ираком, чем с идиотом из Беларуси, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Самый яркий пример – транзит калия в Клайпеду. Если изначально агрофашист угрожал Литве тем, что перестанет работать с тамошними портами. То сейчас Литва взяла на себя инициативу и готова на жесткие санкции по транзиту калия и других товаров. А что в ответ? А в ответ то, что калий можно возить через Мурманск, до которого больше 2000 км. А по текущим контрактам у «Беларуськалия» доставка груза до порта – это забота белорусской стороны.

Однако проблемы с транзитом не только на данном направлении. Тревожные для синепала сигналы начали поступать из Китая. Там озаботились тем, что в Бресте застряло несколько составов и это сбивает всю логистику. Когда речь заходит про шелковый путь, Китай до двух не считает.


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