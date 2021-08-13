ВОЗ создала новую группы для выяснения происхождения COVID-19 1 13.08.2021, 11:28

Она займется изучением исходных данных самых ранних случаев заражения.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"После публикации совместного отчета ВОЗ и Китая об исследованиях первого этапа происхождения вируса SARS-CoV-2 в марте 2021 года ВОЗ наметила следующую серию исследований, которые необходимо провести", – отметили в релизе.

ВОЗ призвала правительства к деполитизации ситуации и сотрудничеству для проведения эффективного расследования.

"Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанию пальцем или подсчету баллов по политическим мотивам. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, чтобы подать пример для установления истоков всех будущих сопутствующих событий между животными и людьми", – заявили в ВОЗ.

В сообщении подчеркнули, что страны несут коллективную ответственность за совместную работу и за обеспечение ученых "пространством, необходимым для поиска истоков самой страшной пандемии за столетие".

Следующая серия исследований будет включать изучение исходных данных самых ранних случаев заражения.

Международная научная консультативная группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке структуры для систематического изучения появления новых патогенов с пандемическим потенциалом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Издание The Sunday Times 30 мая сообщило, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

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