В Японии тайфун смыл в море одну из главных достопримечательностей для туристов 13.08.2021, 11:57

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Фото: Benesse Art Site

Статуя стоит миллионы долларов.

В Японии, на набережной острова Наосима, тайфун смыл в море скульптуру всемирно известной японской художницы Яей Кусамы.

Гигантская желтая тыква два метра высотой в черные пятнышки была установлена на набережной в 1994 году и стала одной из главных достопримечательностей для туристов, пишет Artnet.

Скульптуру специально на случаи тайфуна не слишком прочно закрепляли на подставке, чтобы во время стихийного бедствия ее можно было снять и перевезти в безопасное место. Однако на этот раз спасти работу Кусамы не успели, потому что ее волнами сорвало с крепления и унесло в море.

Хотя через некоторое время скульптуру стоимостью более 1 млн долларов прибило к берегу, из-за ударов о камни на ней появились трещины. Поэтому сейчас работу передали культурному центру Benesse Art Site, который займется ее реставрацией.

Ранее, в июне этого года, аналогичный тыква Яей Кусамы был продан на аукционе Christie’s за 3,7 млн долларов.

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