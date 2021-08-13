Белорусский силовик нарушил госграницу Литвы

Белорусский силовик нарушил госграницу Литвы7
- 13.08.2021, 12:10
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Фотофакт.
Поздним вечером 12 августа мужчина в военной форме вышел на разделительную полосу белорусско-литовской границы, зашел на литовскую территорию и немедленно вернулся обратно. Это попало на камеры наружного наблюдения. Запись опубликовала Пограничная служба Литвы.
Во время инцидента в 100 метрах находился патруль литовских пограничников, говорится в комментарии к видео.
Литовская сторона считает такое поведение «безответственным и непрофессиональным». Об инциденте оповещены МИД и МВД Литвы.