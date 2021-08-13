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Белорусский силовик нарушил госграницу Литвы

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  • 13.08.2021, 12:10
  • 15,170
Белорусский силовик нарушил госграницу Литвы

Фотофакт.

Поздним вечером 12 августа мужчина в военной форме вышел на разделительную полосу белорусско-литовской границы, зашел на литовскую территорию и немедленно вернулся обратно. Это попало на камеры наружного наблюдения. Запись опубликовала Пограничная служба Литвы.

Во время инцидента в 100 метрах находился патруль литовских пограничников, говорится в комментарии к видео.

Литовская сторона считает такое поведение «безответственным и непрофессиональным». Об инциденте оповещены МИД и МВД Литвы.

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