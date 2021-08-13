Талибы отказались делить власть в Афганистане 18 13.08.2021, 12:40

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Они хотят установить эмират.

Террористическая группировка Талибан отклонила предложение о разделе власти с правительством Афганистана – они пойдут на мир только в обмен на установление в стране исламского эмирата, цитирует издание The Times liga.net.

"Официальные представители Афганистана и Талибана подтвердили, что правительство президента Ашрафа Гани сделало предложение разделить власть с исламистской группировкой, если боевики согласятся на постоянное прекращение огня", – отмечает издание.

Подробности предложения афганских властей неизвестны. Стороны ведут переговоры по урегулированию конфликта в Катаре.

По данным СМИ, на переговорах в Катаре правительство Афганистана предложило талибам разделить власть в обмен на прекращение боев. Прогресса в этом, судя по ситуации в стране, нет.

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