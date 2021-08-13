Что почем продают на Комаровке и почему астрономически растут цены на морковь и свеклу 1 13.08.2021, 13:09

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Журналисты совершили рейд на главный продовольственный рынок Минска.

Профсоюзы обеспокоены резким скачком цен на некоторые отечественные овощи. Особенно заметен рост в Минске. По их данным, цена, к примеру, на свеклу только за июнь выросла на 263%, а на картофель — на 188%. А если сравнивать с ценами декабря 2019 года, то свекла подорожала на целых 658%.

Сайт zerkalo.io изучил ассортимент на столичной Комаровке, сравнило нынешние цены на овощи, фрукты и ягоды с прошлогодними, а также спросил у фермеров, почему некоторая продукция подорожала.

Ассортимент на сезонном рынке минской Комаровки напоминает о том, что скоро осень. На прилавках — яблоки, груши, поздние сливы, первые тыквы и прочее.

Ряды все еще завалены персиками, нектаринами и абрикосами. Персики и нектарины в среднем можно купить по 5,50 рубля за килограмм. Но есть и подороже: цены доходят до 10 рублей. Абрикосы стоят от 3 до 5,50 рубля за кило. Отечественные сливы продают по 2,50−3,50 рубля за кило. Импортные есть и по 8 рублей. Остались еще и вишни. Средняя цена — 5 рублей за кило.

За последние несколько недель поднялись цены на черешню. Та, что продавали по 9 рублей за кило, теперь лежит за 12−14 рублей. Продавцы разводят руками: мол, сезон заканчивается.

Цены на голубику тоже потихоньку ползут вверх. В июле она стоила от 6 до 10 рублей за килограмм, теперь же — от 9,50 до 13 рублей. Зато цены на виноград падают. Его уже продают по 5−6 рублей за кило.

Начался сезон арбузов и дынь. Правда, цены на бахчевые нельзя назвать низкими. И те, и другие продают по 2−3 рубля за килограмм. Покупатели говорят, что на рынке в Минской Курасовщине видели дешевле — по 1,60 рубля.

Уже вовсю торгуют нашими яблоками. Польских, которых обычно на рынке море, мы не нашли. За кило яблок придется заплатить от 1,60 до 4 рублей. Но цены падают, потому что еще пару дней назад самые дешевые стоили по 2 рубля и цены доходили до 5 рублей.

На рядах с овощами красно от помидоров. Средняя цена 1,50–2,50 рубля за килограмм. Есть, конечно, и по 7 рублей, но это томаты редких сортов. В одном месте мелкие помидоры нашлись даже по 50 копеек.

— У меня их в этом году столько, что хоть бы по такой цене распродать, говорит продавец.

Огурцы продают по ценам от 0,89 и до 1,80 рубля. Перцы стоят от 2 до 4 рублей. Белорусские — по 3,50 рубля.

Цены на морковь стартуют от 1,60 рубля. Во многих местах ее продают по 2,50. Капуста в этом году на Комаровке дорогая — 1,50–2 рубля за кило. В прошлом году в это время ее можно было купить по 69 копеек. На свеклу цены варьируются, начинаются от 2 рублей.

Лисички в этом году дороже больше чем в два раза, чем в прошлом. Кило продают по 16−18 рублей за кило. В августе 2020 г. они стоили 8,50 рубля. Однако стоит помнить, что цены на лисички зависят в основном от того, сколько их в лесу в конкретный год.

Фермер: «Думаю, не стоит объяснять, что происходит, когда товара немного. Такая ситуация каждый год»

В целом же на Комаровском рынке цены с прошлого года не слишком выросли, а на многие позиции даже немного снизились. Из того, что бросается в глаза: поднялась нижняя планка ценового диапазона на некоторые овощи и фрукты. К примеру, картофель в прошлом году в это время можно было купить минимум по 30 копеек. В этом картошки дешевле 70 копеек мы не нашли. Но верхняя планка и тогда, и сейчас 1,70−1,80 рубля. В паре мест есть даже по 2,5 рубля за кило.

Однако подорожание самого дешевого товара отражается и на средней цене по рынку, и на кошельках менее обеспеченных белорусов. Однако фермеры говорят, что рост цен на наши овощи и фрукты в начале и середине лета вполне объясним. Да и в общем рост цен на эти товары оправдан.

— Во-первых, подорожание овощей в июне — обычное дело, ничего удивительного. В это время прошлогодние запасы картошки, моркови, свеклы совсем заканчиваются. На прилавках либо импорт, либо то, что вдруг успели вырастить некоторые белорусские аграрии. Думаю, не стоит объяснять, что происходит, когда товара немного. Такая ситуация каждый год. И каждый год кто-то бьет тревогу, жалуется на цены. Ну и сравнивать цены на нашу прошлогоднюю картошку, которая еще была на прилавках в апреле, мае, и на импортную или молодую не совсем верно, — поясняет один из фермеров на рынке.

Если посмотреть на статистику Белстата по средним ценам на овощи и фрукты, то действительно можно заметить, что в начале лета цены достигают своего максимума. Правда, максимум этого года и прошлого у той же свеклы отличается примерно на 158% в сторону увеличения.

— Во-вторых, сейчас в принципе все подорожало, даже транспортировка товара до рынка: топливо все время дорожает на копейку, не говоря уже про закупку семян, удобрений, средств для борьбы с вредителями и прочее. Почему-то рост цен на все это никого не удивляет, а подорожание овощей удивляет, — продолжает собеседник. — Цены на свеклу, морковь и картофель выросли не только у нас, но и в России. У них проблема не только в том, что все дорожает, но еще и в том, что работать на земле некому. Поэтому посевные площади приходится сокращать. И современных хранилищ не хватает. Собственно, как и у нас.

Однако фермер отметил, что цены уже пошли вниз и к сентябрю будет дешевая и картошка, и свекла, и капуста.

Профсоюзы и Минсельхозпрод, напомним, неоднократно поднимали вопрос о том, что в Беларуси нужно усовершенствовать систему стабилизационных фондов. Также они предлагали заключать долгосрочные договоры между поставщиками, то есть сельхозпредприятиями, и торговлей. По их мнению, это поможет избежать резких скачков цен на сельхозпродукцию.

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