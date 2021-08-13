Диетолог перечислила напитки для снижения веса 1 13.08.2021, 13:08

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При этом напитки необходимо употреблять в сочетании с занятиями спортом и здоровым питанием.

Чтобы похудеть, необходимо обращать внимание не только на то, что вы едите, но и на то, что вы пьете, считает диетолог Джоан Уошберн. В статье, опубликованной порталом food.news, специалист назвала семь напитков, которые можно употреблять для сжигания жира.

«Ключ к потере веса — потреблять меньше калорий, чем сжигать. Это аксиома. Но калории также могут проникнуть в ваш рацион с помощью таких напитков, как газированные напитки и обработанные фруктовые соки», — приводятся слова диетолога в материале.

Так, по ее словам, лучшие напитки, чтобы сбросить вес, это обычная вода, чай из одуванчиков, зеленый чай, чай из имбиря, лимонад с яблочным уксусом, протеиновые коктейли и фруктовые смузи.

При этом напитки необходимо употреблять в сочетании с занятиями спортом и здоровым питанием, подчеркнула Уошберн.

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