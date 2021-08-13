В России очередной рекорд смертности от COVID-19 за сутки

В России очередной рекорд смертности от COVID-19 за сутки9
- 13.08.2021, 13:27
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Предыдущий рекорд был установлен вчера.
В России за минувшие сутки от коронавируса умерло 815 человек. Об этом 13 августа сообщил портал "Стопкоронавирус.рф".
Это рекордный суточный показатель в стране. До этого набольшее количество смертей за сутки от COVID-19 было зафиксировано днем ранее – 808 человек.
За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 22 277 новых случаев коронавируса. Выздоровело 19 368 человек.
С начала эпидемии в России подтвердили более 6,55 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли почти 169 тыс. человек, выздоровели более 5,8 млн.
В свою статистику РФ также включает данные оккупированного Крыма. Согласно опубликованной на портале информации, на украинском полуострове зафиксировано почти 64,8 тыс. случаев COVID-19, умерло 1935 человек.