Людям Шеймана выделили кусок земли в Зимбабве 11 13.08.2021, 13:30

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Виктор Шейман

Зачем?

Зимбабвийские СМИ сообщают: страна выделила Беларуси компании кусок земли под огромный проект. Министр информации Моника Муцванга презентовала проект на 125,5 миллиона долларов — один из четырех крупнейших инвестиционных инфраструктурных проектов, которым руководство Зимбабве придает особо важное значение, дополняет «Ежедневник».

Зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва утвердил передачу белорусам участка земли, правда, чтобы начать процесс, необходимо подписать несколько межправительственных соглашений.

Согласно заявлению министра, беларусы планируют построить солнечную электростанцию установленной мощности 100 МВт в районе Нортона – небольшого городка, расположенного в 40 км от зимбабвийской столицы Хараре.

Как отметила Моника Муцвангва, функционирование возобновляемых источников энергии в течение 25 лет обеспечит белорусская независимая энергетическая компания, которая заключит соглашение о покупке электроэнергии с Зимбабвийской компанией по передаче и распределению электроэнергии.

О том, как называется беларуская компания, кто за ней стоит и какие источники финансирования проекта предусмотрены, в сообщении зимбабвийской стороны не говорится.

Но, напомним, что Зимбабве уже на протяжении многих лет является ответственным участком работы Виктора Шеймана, в июне 2021 года неожиданно оставившего пост управляющего делами президента Беларуси, и беларуско-американского бизнесмена Александра Зингмана. Последний с 2019 года является почетным консулом этой страны в Республике Беларусь и, судя по тому, как отреагировало руководство Зимбабве на его задержание в начале этого года на территории ДР Конго, имеет серьезный вес там. Руководимая Зингманом компания Aftrade DMCC является поставщиком беларуской техники в эту африканскую страну.

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