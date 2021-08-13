Что известно о взрыве автобуса в Воронеже и какие версии рассматривают власти РФ 13.08.2021, 13:51

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Водитель рассказал подробности, опроверг первые заявления российских чиновников.

Вечером 12 августа в Воронеже произошел мощный взрыв в рейсовом автобусе. Изначально сообщалось, что причиной могла стать неисправность газового баллона, однако позднее водитель, компания-перевозчик, а затем и власти заявили, что автобус ездил на дизеле. При этом в компании-перевозчике в прошлые годы уже обнаруживали нарушения в связи с незаконной установкой газовых баллонов. После взрыва также стала обсуждаться версия теракта, однако официально она не подтверждается.

«Дождь» собрал все, что известно о взрыве автобуса.

19 пострадавших

Взрыв в автобусе «10А» произошел в районе девяти вечера 12 августа. В этот момент в салоне находились 35 пассажиров — «буквально по сидушкам», сказал водитель автобуса Алексей Олейников. «Выезжаю — хлопок, стекла, дым, я ничего не понял, что произошло», — говорит он на видео, опубликованном Baza. Взрыв произошел, когда автобус готовился отъезжать от остановки, этот момент попал на несколько видео с камер видеорегистраторов проезжавших мимо машин:

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что к утру следующего дня число пострадавших достигло 19 человек. 14 человек находились в больницах. Четверо попали в реанимацию в тяжелом состоянии, состояние десяти медики оценили как средней степени тяжести. Две женщины умерли в больнице.

Мог ли взорваться баллон с газом?

Сразу после взрыва источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора области назвал причиной взрыва неисправность газового оборудования. По словам собеседника агентства, неисправным оказался один из баллонов, установленных на крыше, из-за чего произошла утечка, спровоцировавшая взрыв.

Однако, как пишет Baza, водитель сообщил МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами. Затем в компании-перевозчике «АТП-1» заявили, что все их автомобили дизельные. Это подтвердил и замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров. Однако, как следует из результатов проверок в разные годы, автобусы этой компании в двух случаях были оборудованы подобными баллонами.

В 2017 году в результате внеплановой проверки МВД было установлено, что один из автобусов компании был незаконно оборудован газовым баллоном. «...управлял транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения, путем установки газобаллонного оборудования, без разрешения ГИБДД МВД РФ или иных органов, определяемых Правительством РФ», — говорится в отчете о результатах проверки.

В феврале 2020 года в отчете о еще одной проверке написано, что «на автобусе ПАЗ 32054 государственный регистрационный знак М061АС 136 отсутствует горловина топливного бака ГБО (газобаллоное оборудование, — прим. Дождя)».

Взорвавшийся автобус был технически исправен и проходил техосмотр 6 августа 2021 года. «Озвученные в ряде СМИ предположения о взрыве газовых баллонов в автобусе являются недостоверными. Он имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой. Автобус был новым (выпущен в 2016 году) и технически исправным. Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошел необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании-перевозчика.

Версия теракта

Сразу после взрыва вице-губернатор области Сергей Соколов сказал, что версия о теракте не рассматривается. «Версия теракта не подтверждается. Поражающих элементов не обнаружено, проникающих отверстий в автобусе нет», — сказал «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах, побывавший на месте трагедии.

При этом источник RT в правоохранительных органах не исключил версию взрыва безоболочного взрывного устройства. «Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса», — сказал собеседник RT. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего».

«При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств инцидента, а также поиск лиц, причастных к произошедшему», — цитирует «Интерфакс» сообщение НАК.

Кроме того на месте взрыва работали взрывотехники ФСБ.

В первом сообщении СК о возбуждении уголовного дела не говорилось, по какой статье оно заведено. Позже в СК сказали, что идет расследование по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что на всех конечных остановках города организованы проверки пассажирского транспорта. «Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — написал глава региона.

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