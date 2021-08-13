Pfizer или Moderna: в США сравнили эффективность вакцин против «прорывных» случаев коронавируса 13.08.2021, 14:02

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Что защитит лучше?

Согласно новому исследованию, люди, полностью вакцинированные вакциной Moderna, по-видимому, имеют более низкий риск «прорывной» инфекции, вызванной вариантом Delta, чем те, кто получил вакцину Pfizer, пишет nv.ua.

Исследователи подчеркнули, что обе вакцины по-прежнему «сильно защищают» от тяжелых заболеваний, но разница, по-видимому, заключается в степени защиты от инфекции.

Риск заражения был на 60% ниже среди получателей Moderna, чем среди получателей Pfizer, согласно анализу июльских данных из Флориды, где вариант Delta привел к новому всплеску случаев COVID-19.

Исследователи из американской клиники Майо также обнаружили, что в Миннесоте в прошлом месяце вакцина Moderna была эффективна на 76% в предотвращении прорывной инфекции, в то время как вакцина Pfizer была эффективна только на 42%.

«Сравнивая уровни инфицирования между подобранными людьми, полностью вакцинированными мРНК-1273 (Moderna) по сравнению с BNT162b2 (Pfizer) на сайтах системы здравоохранения Mayo Clinic в нескольких штатах (Миннесота, Висконсин, Аризона, Флорида и Айова), мы обнаружили, что мРНК-1273 предоставляла двойное снижение риска прорывной инфекции по сравнению с BNT162b2», — пишут авторы.

Новые данные были опубликованы в аннотации предпечатного исследования, которое ожидает полной экспертной оценки, поэтому результаты следует считать предварительными.

Однако доктор Амеш Адаля, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса в Балтиморе, подчеркнул, что «когда речь идет о вакцинах, самое важное, и для меня единственное, что имеет значение, — это то, что они защищают от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти. Именно для этого и были созданы вакцины, а не для того, чтобы быть каким-то магическим силовым полем, останавливающим любую инфекцию».

«По этому стандарту вакцины работают потрясающе. Я думаю, важно помнить, что вакцина Moderna имеет более высокую дозировку, чем вакцина Pfizer, и это может быть объяснением этого несоответствия. Однако, в конце концов, если обе вакцины предотвращают то, что правда имеет значение, я не думаю, что найденная разница имеет большое значение», — подчеркнул ученый.

Тем не менее администрация Байдена воспринимает эти данные как «тревожный сигнал».

В свою очередь, в Pfizer сообщили, что компания с партнером BioNTech «ожидают, что смогут разработать и произвести индивидуальную вакцину против этого варианта Delta примерно через 100 дней после принятия решения, при условии одобрения регулирующих органов».

В последующем заявлении компания подчеркнула эффективность своей вакцины COVID-19 и заявила, что также разрабатывает бустерную дозу.

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