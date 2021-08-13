Меркель перед визитом в Украину встретится с Путиным 13 13.08.2021, 14:12

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Ангела Меркель

Через неделю канцлер Германии отправится в Россию.

В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию, а в воскресенье, 22 августа — Украину, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает «Интерфакс».

По его словам, Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Совершенно очевидно, что она встретится с президентом», — сказал он.

Зайберт заявил, что пока не может сообщить остальные детали программы визита.

В пресс-службе Кремля подтвердили запланированную встречу Путина и Меркель.

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