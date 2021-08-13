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Министр-коммунист Карпенко предложил совместить выпускные экзамены с ЦТ

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  • 13.08.2021, 14:21
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Министр-коммунист Карпенко предложил совместить выпускные экзамены с ЦТ
фото: kp.by

Какие еще новшества ждут белорусских школьников?

Для выпускников средней школы предлагается совместить выпускные экзамены по языкам и математике с централизованным тестированием. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко на совещании по вопросам образования. Мероприятие прошло накануне в педуниверситете, на нем присутствовал глава правительства Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба Совмина, на совещании рассматривались предложения Минобразования, касающиеся изменения формата вступительной кампании.

— Совмещение выпускных экзаменов по математике, русскому или белорусскому языкам и централизованного тестирования по этим предметам позволит уменьшить нагрузку на учащихся XI классов, повысить объективность оценки знаний учащихся, усилить контроль за результатами учебной деятельности выпускников, — отметил Игорь Карпенко.

Предложено сохранить тестирование как основную форму проведения вступительных испытаний в вузы. В то же время не исключается внутренний экзамен по профильному предмету в вузах при поступлении на отдельные специальности (творческие, сельскохозяйственные, педагогические, иные), а также такой экзамен устанавливается дополнительно для абитуриентов, которые поступают на специальности на условиях целевой подготовки.

Кроме того, вносятся предложения о проведении внутриуниверситетских олимпиад и зачислении их победителей без вступительных испытаний в вузы.

Какие еще нововведения предлагает Министерство образования:

введение дистанционного обучения как самостоятельной формы получения образования;

установление принципа обязательности получения общего среднего образования;

предоставление возможности целевой подготовки кадров для организаций, расположенных в населенных пунктах независимо от численности населения (ранее только для населенных пунктов с численностью не более 20 тыс. человек);

предоставление статуса молодого специалиста выпускникам, получившим образование на условиях оплаты и изъявившим желание получить распределение на первое рабочее место.

Как отметил Роман Головченко, если Лукашенко на «республиканском педсовете» поддержит эти предложения, то все изменения вступят в силу до 1 сентября следующего года.

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