Министр-коммунист Карпенко предложил совместить выпускные экзамены с ЦТ

Министр-коммунист Карпенко предложил совместить выпускные экзамены с ЦТ4
- 13.08.2021, 14:21
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Какие еще новшества ждут белорусских школьников?
Для выпускников средней школы предлагается совместить выпускные экзамены по языкам и математике с централизованным тестированием. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко на совещании по вопросам образования. Мероприятие прошло накануне в педуниверситете, на нем присутствовал глава правительства Роман Головченко.
Как сообщает пресс-служба Совмина, на совещании рассматривались предложения Минобразования, касающиеся изменения формата вступительной кампании.
— Совмещение выпускных экзаменов по математике, русскому или белорусскому языкам и централизованного тестирования по этим предметам позволит уменьшить нагрузку на учащихся XI классов, повысить объективность оценки знаний учащихся, усилить контроль за результатами учебной деятельности выпускников, — отметил Игорь Карпенко.
Предложено сохранить тестирование как основную форму проведения вступительных испытаний в вузы. В то же время не исключается внутренний экзамен по профильному предмету в вузах при поступлении на отдельные специальности (творческие, сельскохозяйственные, педагогические, иные), а также такой экзамен устанавливается дополнительно для абитуриентов, которые поступают на специальности на условиях целевой подготовки.
Кроме того, вносятся предложения о проведении внутриуниверситетских олимпиад и зачислении их победителей без вступительных испытаний в вузы.
Какие еще нововведения предлагает Министерство образования:
введение дистанционного обучения как самостоятельной формы получения образования;
установление принципа обязательности получения общего среднего образования;
предоставление возможности целевой подготовки кадров для организаций, расположенных в населенных пунктах независимо от численности населения (ранее только для населенных пунктов с численностью не более 20 тыс. человек);
предоставление статуса молодого специалиста выпускникам, получившим образование на условиях оплаты и изъявившим желание получить распределение на первое рабочее место.
Как отметил Роман Головченко, если Лукашенко на «республиканском педсовете» поддержит эти предложения, то все изменения вступят в силу до 1 сентября следующего года.