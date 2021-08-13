Почему Путин объявил войну шампанскому? 13.08.2021, 15:01

В этой битве Франция пользуется поддержкой Брюсселя и комиссара ЕС.

(...) "Что это, буря в бокале шампанского или начало экономико-дипломатической битвы между Парижем и Москвой? С начала июля из погребов Реймса и Эперне в Россию больше не поставили ни одной бутылки. Бойкот, объявленный Межпрофессиональным комитетом вин Шампани, который объединяет производителей и виноградарей апелласьона, является реакцией на российский федеральный закон 345-ФЗ, обнародованный 2 июля Владимиром Путиным. Он требует модификации бутылок. На основной этикетке, где фигурирует торговая марка, все еще можно сохранить слово "шампанское", написанное латиницей. Зато на контрэтикетке (которая поменьше и обычно наклеивается на обратную сторону бутылок), написанной кириллицей, надпись "шампанское" предназначается для игристых вин российского производства и из винограда, собранного в России. Остальные должны переименовать себя... в "игристое вино", - пишет журналист Le Figaro Иван Летесье (перевод — inopressa.ru).

"Это величайшее оскорбление для жителей Шампани. Их всемирно известное вино, которое производится по методу, изобретенному монахом-бенедиктинцем домом Периньоном в XVII веке и пользуется наименованием, контролируемым по происхождению (AOC) с 1936 года, больше не может называться "шампанским" в России. Хуже того, такая привилегия предназначена для мнимого местного шампанского. Такое шампанское является наследником советского шампанского, созданного Сталиным в 1930-х годах, чтобы предложить пролетариям своей страны праздничное вино, которое было им по средствам. Такое игристое вино чаще всего производится путем ферментации в закрытых чанах, а не в бутылках", - говорится в статье.

"По нашей информации, на прошлой неделе своим коллегам в Москву направили письма как минимум три французских министра: Брюно Ле Мэр (министр экономики), Жюльен Денорманди (министр сельского хозяйства) и Франк Ристер (министр внешней торговли). "Мы хотели создать эффект "ковровой бомбардировки", чтобы показать наше недовольство", - признается один источник в правительстве. Три письма, согласованные в министерстве экономики и финансов, требуют "временно приостановить, как можно скорее и, по крайней мере, на один год, применение закона 345-ФЗ". Это делается для того, чтобы "прояснить принятые положения, позволить экспортерам, импортерам и дистрибьюторам адаптироваться и, при необходимости, найти подходящие решения", - пишет Le Figaro.

(...) "В этой битве Франция пользуется поддержкой Брюсселя и Европейского комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса. Российские власти согласились с тем, что запасы шампанского, уже находящиеся в России, могут быть проданы без необходимости менять контрэтикетку, однако существует срочная необходимость приостановить действие закона, по мнению источника в правительстве: "Такая ситуация возникает при определении и планировании поставок для новогодних праздников".

(...) "Закон 345, вступивший в силу сразу после его обнародования и без переходного периода, застал врасплох всех операторов, таможенные и контролирующие органы", - признается один из ключевых игроков в этом вопросе.

"За изумлением последовало негодование. "Лишение жителей Шампани права использовать название "шампанское" - это возмутительно, - заявили Максим Тубар и Жан-Мари Барийер, сопредседатели Межпрофессионального комитета вин Шампани. - Это наше общее наследие, и мы дорожим им как зеницей ока".

(...) "Подобное стремление к протекционизму скрывает определенные экономические интересы, близкие к власти и Владимиру Путину, - заверяет один французский дипломатический источник. - Этот закон предполагает несоблюдение норм наименования места происхождения и географического наименования. Русские ни во что их не ставят". Хотя это происходит в напряженном контексте отношений между Россией и Европой, новый закон, похоже, не направлен против Франции и Шампани. Его главная цель - создать благоприятные условия для российского сельского хозяйства, а также запретить производство шампанского из установленных сортов винограда и импортные вина. Такое явление набрало обороты после распада Советского Союза и решения Михаила Горбачева выкорчевать виноградники в рамках своей борьбы с алкоголизмом. Закон также имеет символический и геополитических аспект: часть винограда, используемого для шампанского, поступает из Крыма, полуострова, аннексированного Путиным в 2014 году...", - комментирует автор статьи.

(...) "После шумных демонстраций силы французский лагерь передумал и решил, что следует попытаться урегулировать спор более сдержанно, только по дипломатическим каналам. 19 июля Брюно Ле Мэр встретился с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым в Брюсселе в рамках Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). "Российский министр показал, что он открыт для диалога", - сказали в министерстве экономики и финансов Франции. - Именно он попросил прислать ему письмо".

"Никто во французском лагере не хочет рассориться с Москвой. "Это твердая, но все же протянутая рука", - объясняет Франк Ристер. "У нас нет воинственной логики по отношению к российским властям, - уверяет один источник в правительстве. - Мы не говорим прямо сейчас, что собираемся обратиться в ВТО и что им придется плохо. В конечном итоге это привело бы к остановке российского рынка. Мы предпочитаем обсуждения, чтобы найти решение".

(...) "Группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которой принадлежит здесь более половины рынка шампанского, стремится наладить хорошие отношения с Россией. Мировой лидер в сфере роскоши, также присутствующий в стране благодаря своей модной, парфюмерной, часовой и дистрибьюторской деятельности, на протяжении многих лет поддерживает прочные связи с Москвой, особенно в области культуры. В 2016 году это позволило Фонду Louis Vuitton продемонстрировать в Париже коллекцию Щукина, впервые выехавшую за пределы России. На открытии ждали Владимира Путина, но он не смог присутствовать из-за очень холодных отношений между Европой и Россией после аннексии Крыма и войны в Сирии. Это не помешало ему торжественно открыть московскую версию выставки в июне 2019 года вместе с Бернаром Арно, президентом LVMH", - говорится в публикации.

"У российского президента может появиться возможность наконец приехать и ознакомиться с Фондом Louis Vuitton. С 22 сентября в нем будет представлена выставка французской живописи коллекции братьев Морозовых - это одно из самых значимых собраний произведений импрессионистов и модерна в мире. Впервые с момента своего создания в начале XX века коллекция выедет за пределы России. Удобный момент для того, чтобы подписать Ялтинское соглашение по шампанскому? Благодаря своим хорошим отношениям с Дональдом Трампом и строительству фабрики по пошиву сумок Louis Vuitton в Техасе, Бернар Арно осенью 2019 года добился того, чтобы шампанское и коньяк избежали наценок, установленных президентом США на французские вина. Окажется ли он столь же эффективен с Владимиром Путиным?" - задумывается Иван Летесье.

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