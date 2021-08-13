Науседа обсудил с президентами Турции и Ирака ситуацию с нелегалами 13.08.2021, 15:11

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Режим Лукашенко использует мигрантов как инструмент политических манипуляций.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 12 августа обсудил по телефону с президентами Турции и Ирака Реджепом Тайипом Эрдоганом и Бархамом Салехом меры по пресечению потоков нелегальной миграции на границе Литвы с Беларусью, сообщает «Интерфакс».

Как сообщает администрация литовского президента Литвы, в беседе с президентом Ирака Науседа подчеркнул, что большинство людей, пересекающих литовско-белорусскую границу, — выходцы из Ирака, и «режим Лукашенко использует этих людей как инструмент политических манипуляций».

Науседа призвал президента Ирака ускорить процесс возвращения иракских граждан из Литвы в Ирак и поблагодарил правительство этой страны за уже принятые решения по решению этого вопроса — прекращение регулярных рейсов из Ирака в Беларусь и организацию рейсов для репатриации.

В ходе беседы с президентом Турции Науседа подчеркнул, что резкое увеличение потоков нелегальных мигрантов на границе с Литвой «было гибридной атакой Беларуси как геополитическим оружием против ЕС в целом, а также усилением дезинформации и новых провокаций ложных новостей».

Президент Литвы попросил Эрдогана использовать свое влияние в регионе, чтобы предупредить другие страны не доверять обещаниям легкого доступа в Европейский Союз и не участвовать в схемах нелегальной миграции, организованных криминальными структурами.

Глава литовского государства выразил надежду, что «целенаправленное сотрудничество с союзниками по ЕС и НАТО поможет обуздать дезинформацию и предотвратить деятельность преступных сетей торговли людьми и угрозы, которые они представляют».

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