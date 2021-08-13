Врач рассказал, чем отличается иммунная защита после прививки и перенесенного COVID-19 4 13.08.2021, 15:17

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Есть несколько принципиальных отличий.

Между естественным и вакцинальным иммунитетом от COVID-19 есть несколько принципиальных отличий. Об этом рассказал украинский врач Александр Карловский.

В комментарии УНН он отметил, что вакцина работает на основе единого шиповидного белка. Поэтому после вакцинации конкретно к нему вырабатываются антитела.

"Если же человек переболел COVID-19, то формируется полноценный иммунитет естественным путем", – объяснил врач.

Также, по его словам, важны "ворота" вхождения вируса: вакцину колют подкожно, и антиген идет в региональные лимфоузлы.

"А если мы болеем, то ворота инфекции – это дыхательные пути. Там формируется местный иммунитет, которого нет при вакцинации", – добавил Карловский.

Он согласился с мнением ведущего инфекциониста Украины Ольги Голубовской, которая не поддерживает массовую вакцинацию переболевших COVID-19.

"Бежать вакцинироваться тем, у кого хотя бы шесть месяцев после болезни не прошло, не стоит", – убежден врач.

Также он отметил, что большое количество антител не всегда означает сильный иммунитет. При этом наличие в организме иммуноглобулинов к коронавирусу свидетельствует о том, что организм "встретился" с болезнью и успешно ее преодолел.

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