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Задержана правозащитница Human Constanta Наста Лойко

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  • 13.08.2021, 15:25
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Задержана правозащитница Human Constanta Наста Лойко
Наста Лойко

Она находится на допросе в ДФР.

Задержана белорусская правозащитница Human Constanta Наста Лойко, передает «Весна-96».

Сообщается, что она сейчас находится на допросе в ДФР. Причины задержания пока неизвестны.

Вероятно, ее забрали из дома.

«На телефон коллеги пришло SOS-сообщение с геолокацией, и Наста записала голосовое сообщение, что она находится в ДФР», — рассказали «Медиазоне» ее коллеги из Human Constanta.

Причины допроса и другие обстоятельства пока неизвестны.

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