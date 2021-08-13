Талибы приближаются к Кабулу 2 13.08.2021, 15:30

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Фото: AP / Rahmat Gul

Боевики взяли под контроль центр провинции в 50 км от столицы Афганистана.

Боевики радикального движения "Талибан" приближаются к столице Афганистана Кабулу. Как пишут в пятницу, 13 августа, РИА Новости, сейчас они находятся в 50 км от города.

"Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции", - заявил президент итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.

По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны.

Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации - афганских женщин, которые помогают "тысячам местных жителей", в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования.

Глава организации говорит, что сотрудники не собираются покидать Афганистан. При этом захват Кабула он считает неминуемым.

Представитель местных властей подтвердил захват талибами столицы афганской провинции Логар города Пули-Алам в 50 км от Кабула.

Тем временем, Совет НАТО собрался в пятницу, 13 августа, на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане, сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.

Заседание собрали после заявления ряда стран об эвакуации своего дипломатического персонала в Афганистане на фоне наступления "Талибана".

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не приемлет никаких навязанных сделок с радикальным движением "Талибан", сообщает 1TV. Он убежден, что "Талибан" потерпит поражение".

Ранее сообщалось, что власти Афганистана предложили талибам договориться о совместном управлении страной, но боевики отвергли предложение.

Согласно оценкам военной разведки США, в течение ближайших 30 дней талибы могут подойти к Кабулу. А в течение нескольких месяцев они могут захватить всю страну.

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