«Режим в Беларуси может получить блокаду со стороны всех» 9 13.08.2021, 15:33

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Экономический кризис будет резким вдвойне.

К введению санкций как к процессу уже привыкли все. Как говорил Амундсен, человек привыкает ко всему, кроме холода. К санкциям тоже привыкает, особенно если эти санкции всегда сопровождаются сложной бюрократической возней и не дают сиюминутного эффекта, пишет телеграм-канал "Рефлексия и реакция".

Но в процессе относительно "комфортного" существования под санкциями крайне трудно обнаружить ту точку, после которой накопительный эффект всего санкционного навеса ставит крест на будущем политического режима/государства (в нашем случае это практически одно и то же).

Есть все основания полагать что эта точка была 9 августа 2021 года. Возможно, этот день станет не менее важным для белорусской истории чем день ровно за год до, хоть и ничего громкого не произошло. Но именно в этот день президент Байден подписал документ под названием "Executive Order on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus". Отдельно был принят список поименных подсанкционных предприятий, но в данном случае это просто подстегивание бюрократической машины.

Если почитать внимательно этот документ - потенциально под американские санкции попадает любое госпредприятие в Беларуси, также любое афиллированное с государством учреждение, их контрагенты и т.п. Учитывая что госсектор в Беларуси по-прежнему огромен, то если исполнители подойдут к вопросу скрупулезно и начнут вносить предприятия пачками в списки, то Беларусь может получить что-то похожее на блокаду со стороны всех, кто боится попасть под санкции США. (Входит ли Россия в список боящихся попасть под санкции США за Беларусь - вопрос интересный).

Мы специально выждали пару дней, чтобы понять пошел ли эффект от документа. Эффект пошел: массовые проблемы с платежами в Беларусь. Зарубежные банки отказываются делать переводы, потому что есть риск попасть под санкции (логично, ведь половина предприятий в стране - государственные). Зачем отключать от свифта, если и так все боятся отправлять платежи?

Моментально присоединилась к санкциям вечно нейтральная Швейцария.

В тот же день (9 августа) влупили санкциями и британцы, демонстративно включив Гуцериева - лобби не помогло.

Моментально пошел активный диалог с Yara.

Литовцы уже обозначают конкретные сроки перекрытия калийного транзита - декабрь (видимо стараются выторговать себе еще какое-то время, realpolitik).

В Украине - делегация польского нефтяного гиганта Orlen (чьи цвета теперь будет отстаивать Тимановская, которая ранее служила в БФСО Динамо и носила погоны). Это очень интересная новость - украинцы готовят себе запасные варианты на случай отказа от белорусского дизеля. Возможно, непубличные переговоры идут в этой сфере со стороны Украины и с Россией.

Словом, прошло всего-ничего, а уже все стороны пришли в движение и раздумывают как жить с учетом будущей беларусской блокады. В Минске пока тихо. Трудно посчитать резервы и найти математически точку, когда они иссякнут - слишком много переменных, а главное - непонятен объем поддержки России. Но проблема уже выходит за рамки рефинансирования внешнего долга. С блокированным калием и нефтью, с бизнес-климатом в области отрицательных значений - это будет уже другая страна. Россия гипотетически может пойти на поддержку, взяв на себя санкции и сдемпфировать ухудшение своим ухудшением, если найдет способ объяснить такую необходимость своим гражданам. Вероятность такого сценария ненулевая, но пока выглядит небольшой.

А базовый сценарий - Беларусь получит резкое ухудшение уровня жизни, это может случится уже в ближайшие месяцы. Нельзя сказать что ухудшения не было за этот год - но оно шло максимально гладко. По одной копейке раз в две недели примерно. Но на "гладкость" тоже нужны ресурсы. Пока это наращивание дефицита бюджета. Но рано или поздно придется покрывать и его, и этот момент наложится как раз на перекрытие валютных кранов. Это значит что экономический кризис может быть резким вдвойне.

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