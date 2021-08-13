В Польше заявили о начале четвертой волны коронавируса 7 13.08.2021, 15:53

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Фото: PAP

Число заражений увеличивается примерно на 20−30% еженедельно.

Представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране уже есть четвертая волна коронавируса.

Об этом сообщает «Польское радио».

Андрусевич отметил, что за последние недели число заражений коронавируса увеличивается примерно на 20−30% еженедельно. Он также добавил, что такая тенденция будет продолжаться.

В четверг, 12 августа, в Польше подтверждено 196 случаев коронавируса. Умерло 6 человек, выписаны — 186.

При этом Андрусевич предостерег, что показатели за 12 августа является несколько ниже, но это не должно успокаивать граждан. По словам спикера, в течение следующих недель число заражений будет расти.

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