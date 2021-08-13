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Свободу музыкантам!

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  • 13.08.2021, 16:09
  • 1,336
Свободу музыкантам!

Через 10 суток после задержания не вышли на свободу музыканты из группы Irdorath и их друзья.

Спустя 10 суток после задержинания музынков из группы Irdorath и их друзья не вышли на свободу, об этом сообщает «Наша Нива».

Дмитрий Шиманский, Владимир Калач, Надежда Калач, Петр Марченко, Юлия Марченко (Юницкая), Антон Шнип и Павел Шмыга остаются за решеткой.

Их обвиняют по статье 342 УК («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок») за выступление во время массовых шествий в Минске в августе 2020 года.

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