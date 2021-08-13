Из лагеря мигрантов в Литве через подкоп под забором сбежали 32 человека 4 13.08.2021, 16:22

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Фото: Petra Malukas / AFP / Scanpix / LETA

По предварительным данным, беглецы — граждане Ирака.

В Литве очью из бывшей школы в Веребеяй (Алитусский район) через подкоп под забором сбежали 32 или 34 мигранта (двоих человек полиция утром задержала недалеко от Жувинтского резервата).

По предварительным данным, беглецы - граждане Ирака. Правда, информация еще уточняется, пишет Delfi.

МВД подтвердило эту информацию - сбежали 32 мигранта, двое задержаны. Других активно ищут. В воздух подняли вертолет СОГГ EC–120 Colibri.

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