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Ученые выяснили, почему подсолнухи смотрят на восток

  • 13.08.2021, 16:33
Ученые выяснили, почему подсолнухи смотрят на восток

Проведен эксперимент.

Зоологи из Калифорнийского университета в Дэвисе (The University of California in Davis) пришли к выводу, что подсолнухи смотрят на восход, потому что тепло привлекает больше пчел и помогает растению активно развиваться, пишет сайт «Вокруг Света».

Пока подсолнухи растут, их «головы» следят за солнцем в течение всего дня. Когда растения становятся зрелыми, они уже фиксируются в одном положение с ориентацией на восход.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого высаженные в горшки подсолнухи ориентировали на запад. В результате специалисты заметили, что в таком положении вокруг цветка кружится меньше пчел. Объяснение они нашли в том, что если растение повернуло «голову» к востоку, пчелам становятся заметны специальные ультрафиолетовые оттенки на лепестках, которые не видит человек, но для насекомых они важны и являются главными маркерами при опылении и поиске пищи.

Также  ученые пришли к выводу, что подсолнухи, ориентированные на восток, дают больше семян и они значительно крупнее. Чтобы привлечь еще больше пчел, пыльцу подсолнухи предпочитали «выбрасывать»  рано утром. Когда исследователи «подогрели» «головы»,  обращенные на запад, они добились такого же результата.

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