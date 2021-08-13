Москва опередила всю Европу по росту цен на элитное жилье 3 13.08.2021, 16:48

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И рост цен продолжается.

Москва заняла седьмое место в мире и первое в Европе по темпам роста цен на элитную недвижимость в первом полугодии 2021 года, подсчитали эксперты международного агентства Savills, пишет finanz.ru.

За шесть месяцев квадратный метр премиального жилья в столице стоимостью от 1 млн долларов подорожал на 6,6% - в 1,5 раза быстрее, чем в самых «горячих» городах-конкурентах Европы - Лиссабоне и Берлине (4,5% и 4,1% соответственно).

«С начала 2021 года мы наблюдали ажиотажный спрос как на премиальном рынке жилья Москвы, так и в смежных бюджетах. С введением налога на банковские депозиты и в целом на фоне низких процентных ставок, недвижимость остаётся привлекательным источником как для сохранения средств, так и для инвестиций», - отмечает Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России.

По подсчетам агентства, с начала 2021 года в столице прошло 685 сделок с недвижимостью стоимостью от 1 млн долларов, что на 64% выше показателя прошлого года и на 16% больше, чем в 2019 году.

За полгода в Москве в покупку элитного жилья было вложено более 94 млрд российских рублей - это вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

«Драйвером покупательской активности стала, как ни странно, пандемия, - говорит Довгань. - Те, кто раньше откладывал покупку или выбирал недвижимость за рубежом, активно смотрят на столичный рынок. Потенциал роста цен на элитное жилье еще не исчерпан, это понимание также стимулирует рост спроса».

В мире стоимость элитной недвижимости за полугодие выросла в среднем на 3,9%, что является самым высоким показателем с декабря 2016 года.

Мировое первенство в исследовании World Cities Prime Residential Index принадлежит китайским городам Шанхай (13,7%) и Ханчжоу (13,2%). На третьем и четвертом месте находятся американские города Лос-Анжелес (12%) и Майами (9,1%).

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