Санкции действуют 13.08.2021, 17:03

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Банки сообщают о проблемах с платежами через SWIFT.

Клиенты белорусских банков жалуются на проблемы с международными платежами – на их счета не приходят деньги из-за рубежа. Также сообщается о сложностях с расчетами пластиковыми карточками иностранных банков. Спросили у эксперта, с чем это может быть связано, сообщает «Белсат».

Национальный банк Беларуси сообщений о проблемах в операциях с иностранными банками пока не комментирует, однако известно, что с ними уже столкнулись клиенты «БСБ Банка», «Банка благосостояние», «БПС-Сбербанка», «Банка БелВЭБ», «Беларусбанка», «Белагропромбанка», «Приорбанка» и «Альфа-Банка». Пресс-служба последнего в комментарии подтвердила информацию о проблемах:

«В последнее время с единичными операциями, осуществляемыми при помощи SWIFT (международная система платежей), возникают сложности».

В банке полагают, что нынешние проблемы с международными переводами могут быть результатом очередных санкций против властей Беларуси. Вероятно, что банки-посредники за границей, через которые совершаются переводы, пока не выработали внутренних правил работы с переводами в Беларусь и из Беларуси:

«Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может понадобиться несколько месяцев», – добавляют в «Альфа-Банке».

Что говорят клиенты белорусских банков

Также начала появляться информация и о проблемах в расчетах пластиковыми карточками иностранных банков на территории нашей страны:

«Не прошел перевод из России на карту „Альфа-Банка“, – сообщил Михаил. – Сначала пробовали с карточки МИР выслать деньги, после со „Сбера“ – варианты не прошли».

Ольга: «Живу не в РБ, пару дней назад пыталась выслать деньги двоюродному брату через Western Union – платеж не приняли. Пробовала через банковскую карточку и через Revolut – не прошло. Пишет код ошибки, не помню какой».

«У меня карточка польского банка, которой я пользуюсь уже несколько лет. Но вчера столкнулся с такой проблемой, что в отдельных местах я просто не могу ей рассчитаться. Несколько раз операция не проходила, и на чеке писалось: „Отказано. Нет разрешения“, хотя на балансе есть деньги, и с банкомата я без проблем смог снять нужную сумму. Раньше никогда с подобной ситуацией не сталкивался, и продавцы, с которыми я пытался рассчитаться, тоже были очень удивлены», – сообщает один из читателей.

На практике санкции могут трактовать расширенно

Специалисты имеют свое видение этой проблемы.

– Последствия европейских санкций касаются банковского сектора, – рассказал эксперт в банковской сфере на условиях анонимности. – На первый взгляд, там ничего страшного: перечислены три государственных банка – «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк». В санкционных ограничениях сказано: этим банкам нельзя давать кредиты более чем на 90 дней, нельзя у них покупать облигации более чем на 90 дней.

На первый взгляд, это выглядит смешно, так как с августа прошлого года с этими банками и так никто не имел дел. Но на практике санкции могут трактовать расширенно. В каждом банке есть отдел compliance, который следит за тем, чтобы банк случайно не залез в операции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как это выглядит на практике: любой клиент одного из этих трех банков отправляет платеж в какую-то европейскую страну. Деньги выходят из банка, попадают в банк-респондент и потом приходят в банк получателя. И у банка-корреспондента, и у банка-получателя в этом отделе compliance на компьютере, грубо говоря, загорается красная лампочка.

Еще раз: переводить деньги никто не запретил, но лампочка загорелась и платеж надо обработать. А что это за банк? А что это за клиент? Давайте запросим дополнительные документы и выясним, нет ли тут нехорошего перевода. Платеж могут приостановить на фактически неограниченное количество времени. То же самое может произойти, когда какой-то плательщик из Европы захочет перевести деньги в один из этих трех государственных банков.

– Даже на счет физлица?

– Даже на счет физлица. Если банк-отправитель, например, пропустил платеж, то деньги могут застрять в банке-корреспонденте. На практике это может затянуться на полгода. Кстати, если платеж не пропустил банк-корреспондент, то фактически деньги ушли от плательщика и зависли. Это не говорит о том, что обязательно так будет с любыми платежами, но банки могут перестраховываться. Потому что если вдруг банк пропустит какой-то нехороший платеж, то к нему потом применят большие штрафы. Это касается всех валют в ЕС – и евро, и чешских крон, и польских злотых.

– То есть белорусы, которые работают на европейские фирмы, получают от них зарплату и являются клиентами одного из этих трех банков, «попали».

– Да, вполне могут быть такие странные сюрпризы.

– А если расплачиваться в Европе карточками «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка», тоже могут возникнуть трудности?

– Да. Из текста санкций прямого запрета на расчеты этими карточками в Европе нет, но из-за хитрой системы безопасности может быть такой риск, начиная от каких-то временных сбоев по расчетам, до невозможности расчетов. Причем в разных магазинах может быть эквайринг от разных европейских банков – и тогда в одном магазине вы сможете расплатиться карточкой «Беларусбанка», а в другом – нет. Аналогично и по европейским карточками, которыми рассчитываются в белорусских магазинах. Если в магазине установлен терминал одного из этих трех госбанков, а вы решили расплатиться европейской карточкой, то вполне вероятно, что вы не сможете это сделать.

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