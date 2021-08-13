«Когда измерили, получилось 178 сантиметров!» 3 13.08.2021, 17:24

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На Днепре поймали огромного сома.

Назвать себя профессиональным рыбаком Николай Шустов из Гомеля не берется. Но то, что в прошлые выходные на рыбалке ему повезло, — это факт. Из Днепра мужчина и два его товарища вытянули сома длиной в 178 сантиметров, пишет zerkalo.io.

В прошлые выходные в гости к Николаю приехали друзья-минчане. Они, говорит гомельчанин, рыбаки со стажем. С собой мужчины привезли лодку и все нужное оборудование — и в воскресенье товарищи отправились на Днепр. Ловили в районе деревни Переделка.

— Поймали судаков, жерехов, щук и уже собирались возвращаться, как наткнулись на такого «зверя», — не скрывает эмоций Николай и переходит к тому, как сом-великан клюнул на их спиннинг. — На небольшой скорости мы плыли в сторону берега. В воду был опущен спиннинг. В какой-то момент лодка остановилась. Первое, что подумали, наверное, наткнулись на какую-то корягу. Но тут удилище задергалось — и нас потянуло против течения.

В этот момент, продолжает собеседник, и стало понятно: что-то клюнуло. Чтобы достать гигантскую добычу из воды, Николаю и его товарищам понадобилось полчаса. Справиться с рыбой получилось лишь после того, как она изрядно устала.

— Когда мы приплыли с ним к берегу, отдыхающие стали к нам подходить. Интересовались, как мы поймали такую рыбу, — вспоминает собеседник и рассказывает, что взвесить улов им так и не удалось. — В машине у нас была рулетка, поэтому мы его измерили — получилось 178 сантиметров. Поднять его, как на фото, смог только я. Друзья же держали его вдвоем.

— А что вы решили сделать с этим сомом?

— Сначала хотели отпустить, но, посоветовавшись с женами, разделили рыбу на три части и забрали домой.

— Как супруга распорядилась вашим уловом?

— Приготовила котлеты, а остальное заморозила.

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