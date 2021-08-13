Китай снова отказал ВОЗ в повторном расследовании происхождения коронавируса 13.08.2021, 17:29

Официальный Пекин считает это политизацией проблемы.

Вчера Всемирная организация здравоохранения вновь обратилась к Китаю с просьбой предоставить данные о первых случаях заболевания коронавирусом в стране. Однако в Поднебесной снова отказались, сообщает The Guardian (перевод – zn.ua).

Там назвали повторное расследование ВОЗ политической историей, добавляя, что не будут в этом участвовать.

«Китай снова отклонил предложение Всемирной организации здравоохранения принять участие в международном расследовании возникновения коронавируса», — пишет СМИ.

В декабре ученые призвали продолжить дальнейший поискисточника происхождения COVID-19. Это произошло после того, как эксперты раскритиковали официальный отчет ВОЗ и Китая о возникновении болезни.

Однако в конце июля Поднебесная отказалась сотрудничать с ВОЗ в продолжении расследования. В Пекине считают, что организация «игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке».

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