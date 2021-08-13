Китай снова отказал ВОЗ в повторном расследовании происхождения коронавируса
- 13.08.2021, 17:29
Официальный Пекин считает это политизацией проблемы.
Вчера Всемирная организация здравоохранения вновь обратилась к Китаю с просьбой предоставить данные о первых случаях заболевания коронавирусом в стране. Однако в Поднебесной снова отказались, сообщает The Guardian (перевод – zn.ua).
Там назвали повторное расследование ВОЗ политической историей, добавляя, что не будут в этом участвовать.
«Китай снова отклонил предложение Всемирной организации здравоохранения принять участие в международном расследовании возникновения коронавируса», — пишет СМИ.
В декабре ученые призвали продолжить дальнейший поискисточника происхождения COVID-19. Это произошло после того, как эксперты раскритиковали официальный отчет ВОЗ и Китая о возникновении болезни.
Однако в конце июля Поднебесная отказалась сотрудничать с ВОЗ в продолжении расследования. В Пекине считают, что организация «игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке».