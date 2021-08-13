Археологи заявили об обнаружении Троянского коня 1 13.08.2021, 17:45

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При раскопках на холме Гиссарлык нашли фрагменты, которые могут быть частями древней легенды.

Турецкие археологи сообщили, что обнаружили Троянского коня при раскопках Трои. Деревянная конструкция находилась внутри стен древнего города, сообщает naked-science.ru.

Раскопки проводили на холме Гиссарлык, где Герман Шлиман в конце 1860-х обнаружил остатки Трои, которую до него ученые считали существовавшей лишь в поэмах Гомера. После находки Шлимана Трою признали реально существовавшей легендой, но вот детали истории ее осады вызывали сомнения у ученых.

Итак, что нашли археологи? Десятки еловых досок и балок длиной до 15 метров. Остатки были собраны в странной (неправильной) форме: это навело на мысль, что они принадлежат Троянскому коню.

Руководители раскопок Кристин Моррис (Christine Morris) и Крис Уилсон (Chris Wilson) из Бостонского университета уверены, что правильно определили свою находку как легендарного коня. «Радиоуглеродный анализ и другие тесты показали, что деревянные детали и прочие артефакты датируются XII или XI веком до нашей эры, — говорит профессор Моррис. — Это совпадает с датами, указанными для Троянской войны многими древними историками, такими как Эратосфен или Прокл.

Конструкция сооружения также соответствует описанию, приводимому во многих источниках».

Кроме деревянных элементов, обнаружили поврежденную бронзовую табличку с надписью «Возвращению домой греки посвящают это подношение Афине».

Древнегреческий поэт Квинт Смирнский упоминает ее в своем эпосе «После Гомера». Он жил в IV веке до нашей эры и в своих произведениях опирался на более ранние тексты, не дошедшие до наших дней, в том числе на «Малую Илиаду» Лесха с Лесбоса. Точное совпадение содержания таблички с ее античным описанием делает идентификацию останков Троянского коня предельно достоверной.

Если все так, то в археологии совершено крупнейшее открытие последних десятилетий. Очередная легенда стала частью реальности. Впрочем, полную уверенность можно получить только после публикации результатов раскопок в рецензируемом научном журнале, что займет существенное время.

Троянский конь обычно ассоциируется с эпическими поэмами Гомера. Но надо отметить, что это не совсем правильно. В «Илиаде» конь практически не освещается (она завершается прямо перед окончанием войны). Лишь «Одиссея» (песнь восьмая) затрагивает создание коня и тот факт, что Троя была взята именно с его помощью.

Согласно Гомеру, внутрь конструкции влезли несколько десятков лучших воинов. Основная часть армии осаждающих ахейцев при этом отплыла от Трои к одному из близких к ней островов Эгейского моря. Поскольку за время войны корабли троянцев ахейцы давно уничтожили, возможности морской разведки у населения Трои не было, и они думали, что греки-ахейцы отплыли домой. На это же указывал текст описанной выше бронзовой таблички. Такие таблички делали в случае пожертвования чего-либо богам, чтобы они в обмен обеспечили безопасность путешествия.

Троянцы, обнадеженные отплытием флота, затащили коня внутрь города. Он был так велик, что не проходил в ворота (по всей видимости, ахейцы специально сделали его выше ворот). Чтобы затащить его, троянцы разрушили часть стены. Ночью десятки лучших ахейских воинов выбрались и устроили резню. Очевидно, в это же время скрытно вернулись на кораблях основные силы греков, хотя у Гомера этот момент ясно не описан.

Весьма подробно диверсионный акт «Троянский конь» освещен в «Энеиде» Вергилия — латинском тексте, написанном во времена правления Августа в Риме. Ранее многие историки предполагали, что Вергилий использовал образ коня как аналогию военной машины или даже стихийного бедствия. Поверить в реальность описанного Гомером и Вергилием многим было сложно, поскольку это крайне рискованная операция. Троянцы могли обнаружить укрытых в коне воинов и перебить их, а там были руководители всей ахейской коалиции. Они могли и сжечь жертвенного коня, не заводя в город, также убив всех, находящихся внутри. По сути, план Одиссея, предложившего создать деревянного коня, был предельно рискованным, отчаянным шагом.

Найденная конструкция подходит под описание и Гомера, и Квинта Смирнского, и Вергилия. Можно верить тому, что это и есть Троянский конь? Шлиману хватило литературного описания Трои, чтобы совершить открытие и стать изгоем в среде археологов. Но сейчас находка сделана профессиональными археологами и, по их словам, с привлечением технических средств анализа.

Возможно, это в самом деле не легенда.

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