Иностранные инвесторы экстренно эвакуируют деньги с российского рынка 1 13.08.2021, 18:07

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Американские инвесторы бегут из российских акций, как накануне санкций против олигархов.

Иностранные инвесторы продолжают эвакуацию денег с российского рынка акций, фиксируя прибыль от крупных вложений, сделанных в ноябре прошлого года, пишет finanz.ru.

По итогам недели, завершившейся 11 августа, зарубежные биржевые фонды продали бумаги российских компаний на 61 млн долларов, подсчитали аналитики BCS Global Markets.

Отток стал вторым рекордным с начала года и был на две трети обеспечен продажами американского VanEck Vectors Russia ETF - крупнейшего в Штатах ориентированного на Россию биржевого фонда.

За неделю инвесторы вывели из него 42 млн долларов, продолжив серию оттоков, которая длится без остановок уже почти три месяца.

10 недель фонд, портфель которого близок по составу к индексу РТС, ни разу не зафиксировал поступления новых клиентских денег. Наоборот, инвесторы стабильно забирают средства, вынуждая управляющих продавать активы в РФ.

Накопленным итогом с 22 июня из фонда ушло 264,15 млн долларов, следует из данных etf.com.

При этом продолжительность распродаж стала беспрецедентной с осени 2017 года, когда экс-президент США Дональд Трамп подписал закон о создании «черного списка» приближенных Кремлю олигархов, которым следует заблокировать активы и запретить выдачу виз.

Список, напомним, был готов к весне 2018 года, и тогда же под санкциями оказались первые фигуранты - миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Сейчас геополитическое небо выглядит свободным от туч: после сделки по «Северному потоку-2» возобновился масштабный приток нерезидентов в российский госдолг (190 млрд рублей за последние три недели).

Однако «акции развивающихся стран не пользуются популярностью в мире на данном этапе из-за распространения COVID-19 и атаки китайских регуляторов на компании страны», отмечает стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

Оттоки из фондов, ориентированных на акции EM, продолжаются три недели подряд, и это рекорд с июня 2020 года. По данным ЦБ, с российского фондового рынка нерезиденты устойчиво уходят с февраля, и за это время отток превысил 200 млрд рублей. В результате все позиции, открытые в ноябре после победы на выборах в США Джо Байдена, были ликвидированы.

«Импульс потоков остается отрицательным, но рынок, похоже, пока его игнорирует», - констатирует Смольянинов. После масштабной распродажи в середине июля фондовые индексы вернулись практически к рекордным высотам: индекс МосБиржи прибавил 3,8% за три недели, а РТС - 4,1%.

Покупателями, вероятно, выступают институциональные инвесторы, перекладывающие в рынок полученные летом дивиденды, указывает Смольянинов: «В последние пару лет институциональные потоки были положительными с конца июля по начало сентября, в частности, перевес чистых покупок составил 65% в 2019 году и 77% в 2020 году. За последние три недели перевес покупок у институциональных инвесторов в среднем составлял 48%, но август еще не закончился».

На российских сырьевых экспортеров, составляющих сердцевину фондового рынка, может начать оказывать давление укрепляющийся рубль, а также возможная коррекция цен на уже перегретых рынках, пишут аналитики УК «Доходъ».

«Кроме того, определенным негативом могут являться ограничительные меры со стороны государства - такие, как ввод новых пошлин и ограничение экспорта определенных товаров, полагают они.

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