Талибы обложили афганцев налогами и заставили готовить себе еду 2 13.08.2021, 18:20

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Фото: Reuters

Боевики обложили афганцев налогами согласно шариату.

Жители захваченных районов Афганистана вынуждены подчиняться новым суровым порядкам, установленным «Талибаном». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на слова жителя северо-восточной провинции Тахар Абдулхалека Тахари.

По его словам, боевики обложили афганцев налогами согласно шариату. Теперь фермеры обязаны платить «ушр» (десятина) и «закят» (обязательный ежегодный налог в мусульманском праве). «Отдельных граждан и целые группы людей заставляют по очереди готовить еду для талибов», — заявил Тахари.

Новые порядки коснулись и личных дел граждан. «Талибан» проверяет мобильные телефоны местных жителей и наказывает их за «неподобающее» содержимое. Молодым людям запретили бриться, их заставляют носить только определенную одежду. Женщинам нельзя выходить на улицу без сопровождения мужчин.

Тахари сообщил, что собирается бежать из родной провинции. Он опасается, что талибы накажут его, если им станет известно, что в прошлом он работал на афганскую армию.

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